Плевен в очакване на Великден

07 април 2026, 10:01 часа 430 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Плевен
И тази година Плевен посреща светлия християнски празник Великден с богата културна програма, включваща концерти, работилници за най-малките и нова празнична украса за жителите и гостите на града.

Част от визията на централния площад „Възраждане“ от днес са различни празнични композиции, които допълват красивите зелени пространства. Новите декоративни елементи веднага станаха и предпочитано място за снимки за малки и големи.

Община Плевен отправя пожелание към всички жители и гости на града и общината да посрещнат Великден със светлина в сърцата, сред близки и приятели.

 

Антон Иванов Отговорен редактор
