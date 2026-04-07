Плевен в очакване на Великден

И тази година Плевен посреща светлия християнски празник Великден с богата културна програма, включваща концерти, работилници за най-малките и нова празнична украса за жителите и гостите на града.

Част от визията на централния площад „Възраждане“ от днес са различни празнични композиции, които допълват красивите зелени пространства. Новите декоративни елементи веднага станаха и предпочитано място за снимки за малки и големи.

Община Плевен отправя пожелание към всички жители и гости на града и общината да посрещнат Великден със светлина в сърцата, сред близки и приятели.