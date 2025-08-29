"Много се краде": Депутат изнесе скандални факти за водата в Плевен

550 литра вода в секунда влизат в Плевен, а трябват само 300. И ние сме на воден режим – това показва колко огромни са проблемите с инфраструктурата. До 80% загуби по мрежата – и отделно унищожаване на вододайните зони на Плевен. Това заяви депутатът Богдан Богданов, който показа снимка на такава зона – в Биволаре, която е засипана с чували с боклуци. Богданов е народен представител от Плевен от ПП-ДБ, беше министър на икономиката в правителството на Николай Денков.

Има предписание да се направят 20 сондажа за кладенци за Плевен, никой не прави нищо. Проекти има, никой не ги чете, обобщи депутатът.

Богданов е категоричен – милиони и милиони, предвидени за язовири, са изчезнали. Прокуратурата знае, отказа да образува производство. Съдът на две инстанции каза, че не няма основание за дело, обобщи Богданов, визирайки действия по времето, по което той беше министър. Той визира сумата от 600 млн. лева. Подробности за казаното – припомнете си: Няма ремонт на язовири, няма ги и парите: Държавата опитва да си върне десетки раздадени милиони

"Там много се краде – не е само Плевен, това е публична тайна", заяви депутатът и даде пример – за частни инкасатори, които връзват обекти към ВиК мрежата и събират незаконно такса. Той лично не се е сблъсквал с такъв случай, но от други хора е чувал, включително за София. Пращат ми плевенчани видеа как като завъртят крана на чешмите си, от тях излиза въздух, а водомерите въртят. Това е отговорност на ВиК, следва да има компенсации, добави Богданов. Той се възмути, че областният управител на Плевен не е присъствал на нито едно заседание за кризата с водата в града – Още: Не просто не се живее, а водят народа към гражданска война

Не само оставки, но и прокуратурата да влезе, да провери – защо водопроводът от язовир "Черни Осъм" не функционира. Как "Турски поток" го изградиха за 4 месеца, а за 1 година не можем да прокараме водопровод, попита Богданов.

За финал Богдан Богданов каза, че "абсолютно не е вярно", че ПП-ДБ изчакала да мине лятната ваканция, за да тръгне на протест срещу завладяната държава. "Корупцията, далаверите и кражбите не си почиват", уточни той и увери, че с колегите му са ангажирани с темата.