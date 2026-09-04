Плевенски училища изпълняват 11 проекта за над 1,5 млн. евро по Програма „Образование“

През 2026 г. училищата в община Плевен изпълняват единадесет проекта, финансирани по Програма „Образование“ 2021–2027, на обща стойност 1 561 705,45 евро. По процедура „Развитие на дуалната система на обучение в професионалното образование и обучение“ продължава изпълнението на проектите „Развитие на дуалната система за обучение в Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен“ и „Пътят към професията – от училище към реалната работна среда“ в Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“.

По процедура „Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията“, обявена през 2025 г., свои проекти изпълняват Обединено базово училище „Христо Ботев“ - с. Мечка, и Професионалната гимназия по мениджмънт и хранителни технологии - Плевен, с партньор Основно училище „Цветан Спасов“ - Плевен.

Шест училища в общината ще работят през периода 2026 - 2029 г. по проекти на обща стойност 605 967,45 евро, насочени към превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване на агресията в училищата:

- Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Търнене - проект „Силата да бъдеш добър“;

- Основно училище „Христо Ботев“, с. Пелишат - проект „Спри тормоза – започни промяната“;

- Основно училище „Петър Берон“, гр. Плевен - проект „Д.О.М. Доверие, отговорност, мотивация“;

- Основно училище „Васил Левски“, гр. Плевен - проект „Училище без агресия - пространство за уважение и сътрудничество“;

- Средно училище „Христо Смирненски“, гр. Плевен - проект „Превенция и предотвратяване на тормоза и намаляване на агресията в СУ „Христо Смирненски“ - гр. Плевен“;

- Професионална гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“, гр. Плевен - проект „Заедно срещу насилието – модел за безопасна училищна среда“.