Над 300 са подадените заявления за включване на деца и младежи в дейностите по проект на Плевен

Родителите на общо 306 деца и младежи са подали до момента заявление за участие в Проект № BG05SFPR001-2.003-0008-C01 „Община Плевен открива и развива млади таланти“. Инициативата е финансирана по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз, дейност 1. „Подкрепа за развитие и изява на талантите на деца и ученици на местно ниво чрез участие в конкурси, състезания, олимпиади, кръжоци, работилници и др.“ Към проекта има засилен интерес още от отварянето на електронната система за записване в 15.00 часа на 20 юли 2026 г.

Най-голям брой подадени заявления са от родители на деца в подготвителната група (четвърта) в детска градина – 106, и на такива на възраст от 1 до 4 клас - 121. В следващата възрастова група - 5 - 7 клас, подадените заявления са 56, а при най-големите ученици (8 - 12 клас) - 23.

Записването се извършва по реда на постъпване на заявленията до запълване на местата във всяка от сформираните школи, клубове, работилници и лаборатории. Заявление - декларация от родител се подават до 15.00 часа на 5 септември 2026 г.

Документите за участие в подбора на педагогически специалисти и експерти също се подават изцяло по електронен път до 15.00 часа на 5 септември 2026 г.

Проектът предвижда създаването на разнообразни занимания за деца от подготвителните групи в детските градини, ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап, включително школи по модерни танци, занимателна математика, природни науки, роботика, фотография, компютърна графика, творческо писане, както и лаборатории за дигитални иновации и устойчиво развитие.

Всички документи за подбор на ПС и ЕОД, електронният формуляр за кандидатстване на целевата група са достъпни в специалния банер „Проект „Община Плевен открива и развива млади таланти“ на интернет страницата на Община Плевен: https://pleven.bg/bg/proekt-bg05sfpr001-2003-0008-s01-obshtina-pleven-otkriva-i-razviva-mladi-talanti