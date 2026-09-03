Обществено обсъждане на отчета на Бюджет 2025 на Община Плевен ще се проведе на 9 септември

Председателят на Общински съвет - Плевен, доц. д-р Иван Малкодански организира обществено обсъждане на отчета на изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 год. Обсъждането ще се проведе на 09 септември /сряда/ от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“.

Общественото обсъждане на отчета на Бюджет`2025 се организира на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 60, ал. 1 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен.

Във връзка с предстоящото обсъждане всеки може да се запознае с материала на интернет страницата на Общински съвет - Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/saobshteniya/pokana-za-publichno-obsazhdane-na-otchet-za-izpalnenie-na-byudzheta-na-obshtina-pleven-za-2025-g