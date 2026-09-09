Доброволното формирование при Община Плевен помогна при гасене на пожар на дунавски остров

Доброволното формирование при Община Плевен се включи в гасенето на голям пожар, който горя няколко дни на остров Голям Борил в река Дунав срещу село Байкал. В борбата с огнената стихия са участвали пожарникари от РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ от Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, служители на горско стопанство – Плевен, както и румънски пожарникари. В акцията са се включили и местни жители от селото, които са превозвали техника и хора с личните си лодки, разказа ръководителят на звеното „Ралево 112“ - Митко Николов.

Дейностите са извършвани на много труден терен, на места непроходим, а задачата на доброволците е била да спрат разпространението на пожара по периферията му. „Обменихме опит с румънските пожарникари, за първи път видяхме разпънати по над километър маркучи за пожарогасене. С тяхна помощ зареждахме вода в гръбните ни пръскачки. Натрупахме много ценен опит“, обясни Митко Николов. Той подчерта и че сложната ситуация е изисквала много сериозна организация и координация на силите на всички участници за справяне с природното бедствие.