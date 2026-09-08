Десетото юбилейно издание на Есенен джаз фест „Плевен`2026“ започва на 10 септември

От 10 до 12 септември Плевен ще бъде домакин на десетото юбилейно издание на традиционния Есенен джаз фест, организиран от Община Плевен. И тази година фестивалът ще предложи на публиката богата музикална програма с участието на утвърдени български и международни изпълнители, както и разнообразни съпътстващи инициативи. Фестивалът ще се проведе в парка на Регионалния исторически музей – Плевен. Вход свободен!
ПРОГРАМА
10 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/
18:00 ч. – Джем сешън с ученици от НУИ „П. Пипков“ с преподавател Николай Михайлов
18:00 ч. – Изработка и оцветяване на 3D гипсови фигурки с Кристина Георгиева от 3D Art Print Room
19:00 ч. – Джаз танци с клуб „Prima Dance“ с ръководител Жени Бончева
20:00 ч. – „Preyah Live Band“ – Прея и сборна джаз формация
21:00 ч. – „Александър Михайлов и неговата патърдия“ – Александър Михайлов – кавал и саксофон; Илко Градев – синтезатори и акордеон; Георги Попов – перкусии; Виктор Раданов – барабани
11 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/
18:00 ч. – Джем сешън с ученици от НУИ „П. Пипков“ с преподавател д-р Доротея Люцканова, със съпровод на Георги Трифонов
18:00 ч. – Работилничка за рисуване върху текстилни чанти заедно с „Творилница с Надежда“
19:00 ч. – Изработка и оцветяване на 3D гипсови фигурки с Кристина Георгиева от 3D Art Print Room
19:30 ч. – Джаз танци с клуб за модерни танци „Еуфория“ с ръководители Лилия Чорбанска и Лора Цветкова
20:00 ч. – Ангел Демирев – Акустик трио: Ангел Демирев – акустична китара; Петър Миланов – акустична китара; Христо Минчев – контрабас
21:00 ч. – Христо Йоцов – барабани и вибрафон; Борислав Йоцов – кларинет; Надежда Йоцова – пиано; Димитър Карамфилов – контрабас, и струнен квартет на Плевенската филхармония
12 СЕПТЕМВРИ /СЪБОТА/
10:00 ч. – Пилатес с Полина Каменова
11:00 ч. – Семинар за джаз танци с хореограф Марина Манова от танцова школа „Танцова работилница“. Семинарът е отворен за всички желаещи, независимо от нивото на подготовка, които искат да се потопят в света на джаз танца и да усетят неговата енергия, динамика и свобода.
12:30 ч. – „Да танцуваме Jazz“ с танцова школа „Танцова работилница“
13:00 ч. – Изработка и оцветяване на 3D гипсови фигурки с Кристина Георгиева от 3D Art Print Room
13:00 ч. – Майсторски клас с китариста Ангел Демирев /с предварително записване и такса/
18:00 ч. – Арт рисуване с вино с художничката Румяна Живкова /с предварително записване и такса за участие/
19:30 ч. – Джаз танци с Клуб по спортни танци „Зорая“ към НЧ „Хр. Ботев“ с ръководители Деси Йотова и Милчо Петров
20:00 ч. – Константин Костов – пиано и приятели „German Connection“
21:00 ч. – Джаз квинтет Германия: Бибул Даруиш – вокали, калимба и перкусии; Кристиан Летнер – барабани; Михаел Хорнек – клавишни, перкусии и вокали; Фердинанд Кирнер – китара; Игор Клюич – бас
Предстоящото издание на Есенния джаз фест ще бъде съпътствано от:
- Арт базар с участието на „Творилница с Надежда“, Ане Керамик, 3D Art Print Room и Книжарница;
- Вкусно хапване, напитки и сладки изкушения с Food Hub, Gorun и Cake Away;
- Изложба, свободна релакс зона и зона за игри.
ОТВОРЕНО ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
10 и 11 септември (четвъртък и петък) – от 17:00 до 22:00 ч.
12 септември (събота) – от 10:00 до 22:00 ч.
Място: Паркът на Регионалния исторически музей – Плевен
За допълнителна информация за събитията от фестивала може да следите страницата на Есенния джаз фест във Facebook.
– https://www.facebook.com/autumn.jazzfestival.pleven