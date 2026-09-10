Община Плевен организира обществено обсъждане за поставяне на монумент „Надеждата – между духа и материята“

Община Плевен организира обществено обсъждане на предложение за поставяне на монументално-декоративен елемент „Надеждата – между духа и материята“ в централната градска част на Плевен. Предложението е направено от Българския лекарски съюз, Регионална колегия – Плевен.

Общественото обсъждане ще се проведе на 30.09.2026 г. (сряда) от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен /в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане“ № 2, етаж 3/.

В рамките на обсъждането ще бъде представено предложението, включително неговото местоположение, художествено решение и основни характеристики, след което ще бъде предоставена възможност на гражданите и заинтересованите лица да изразят становища, мнения и предложения.

Материалите, свързани с предложението, са на разположение на заинтересованите лица на интернет страницата на Община Плевен:

https://www.pleven.bg/bg/investitsionni-proekti/monument-nadezhdata-mezhdu-duha-i-materiyata

Писмени мнения, становища и възражения относно посочените документи се приемат всеки работен ден до датата и часа на обсъждането в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. „Възраждане“ № 4, Община Плевен, както и на e-mail: mayor@pleven.bg.

Община Плевен приканва гражданите и всички заинтересовани страни да се запознаят с предложението и да участват в общественото обсъждане със своите мнения и предложения.