15 септември 2025, 18:00 часа 250 прочитания 0 коментара
Министърът на образованието говори за включване и приобщаване в училище на 15 септември

Колкото по-рано децата бъдат включени в образователната система, толкова по-успешно и трайно ще е тяхното приобщаване. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на работна среща с екипите по Механизма за обхват в СУ „Найден Геров“ в пловдивския квартал „Столипиново“. По думите му - детските градини са сред най-важните институции за приобщаването на децата, защото през първите седем години се развиват комуникативните им умения и социализацията.

„Научете ги на базова грамотност и не следвайте сляпо учебните програми, ако не са я изградили. Образованието изисква ежедневни и многочасови усилия“, каза министър Вълчев и благодари на екипите за всеотдайната работа.

Според него ключова е ролята на учителите и медиаторите. Той подчерта, че върху тях пада основната тежест. „Когато погледнем назад обаче, виждаме, че всичко това си е струвало и дава резултат. Ще ги оценят и хората, и общността, а ние, като институции, ще ви подкрепяме още повече", каза министърът, цитиран от пресцентъра на МОН.

Езикова интеграция

Вълчев изтъкна важността на езиковата интеграция в процеса по обхващане на децата и припомни, че е предложено тя да бъде регламентирана в Закона за предучилищното и училищното образование. Той подчерта, че по тази тема трябва да се чуе мнението на хората по места, и то ще бъде взето предвид при разписването на подзаконовата нормативна уредба, така че мерките да се приложат максимално ефективно.

По думите му - съвместната работа на институциите дава резултати, но трябва да бъде още по-целенасочена и добре координирана. Действията по обхващане на децата в системата са приоритет на национално ниво, което бе категорично заявено и на междуведомствената среща през лятото, свикана от премиера Росен Желязков. Според министър Вълчев там, където в тази дейност са включени кметовете и областните управители, Механизмът действа по-ефективно.

На срещата присъстваха също кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител проф. Христина Янчева и началникът на РУО Иванка Киркова.

