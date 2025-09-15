Рубен Аморим "посъветва" шефовете на Манчестър Юнайтед да сменят треньора, ако искат промяна

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим заяви, че клубът ще трябва да го уволни, ако иска промяна, тъй като той няма промени философията си. Методите на португалския специалист отново не проработиха, което доведе до загуба и от градския съперник Манчестър Сити. Срещата на стадион "Етихад" завърши при 3:0 в полза на "гражданите". Загубата оставя Юнайтед със само четири точки от първите им четири мача във Висшата лига и след 15-ото място през миналия сезон Аморим остава под сериозен натиск да постигне резултати.

Аморим е категоричен, че няма да промени философията си

Откакто пристигна на "Олд Трафорд" през ноември миналата година, Аморим е спечели само осем мача във Висшата лига като мениджър на Юнайтед. Въпреки тази притеснителна статистика, той отказва да промени тактическия си подход. "Това не е рекорд, който трябва да имаме в Манчестър Юнайтед. Виждам, че се справяме по-добре, но резултатите не го показват", заяви португалецът на пресконференцията си след мача. "Приемам това, но няма да се променя. Ако аз искам да променя философията си, ще я променя. Ако клубът иска това, трябва да се смени треньорът."

"Аз страдам повече от феновете"

Когато беше изтъкнато, че феновете може да загубят вяра в него, Аморим настоя, че той е по-разочарован дори и от тях: "Моето съобщение към феновете е, че ще направя всичко! Винаги мисля какво е най-доброто за този клуб. Докато съм тук, ще дам най-доброто от себе си. Останалото не е мое решение. Аз страдам повече от феновете! Наистина искам да печеля мачове."

През първото полувреме на "Етихад" Юнайтед беше конкурентен, но след 18 минути изостана в резултата след попадението на Фил Фоден. През втората част Сити увеличи оборотите, като Ерлинг Холанд пое инициативата, вкара два пъти и беше много близо до хеттрик, но гредата го спря. Това беше силен отговор от страна на "гражданите" след поредните загуби преди международната пауза.

