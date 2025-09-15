Войната в Украйна:

Вили Вуцов каза как Левски може да стане шампион

Култовият български наставник Велислав Вуцов каза как Левски може да стане шампион този сезон. В събота "сините" записаха много ценен успех, побеждавайки Локомотив София с 2:1. Евертон Бала откри резултата в "Надежда" през първото полувреме, но с началото на втората част тимът на Станислав Генчев изравни чрез Рапосо. Левски все пак се добра до трите точки в добавеното време, когато Марин Петков донесе победата на гостите. Така "сините" изпревариха Лудогорец с 2 точки и оглавиха класирането в Първа лига точно преди срещата на двата тима.

Вуцов даде рецептата за успех на Левски

Някогашният треньор на "Герена" Велислва Вуцов, чийто син - Светослав, играе в Левски, даде положителна оценка на тима след победата в "Надежда" Той смята, че това е правилния път за отбора на Хулио Веласкес и така се става шампион. В ефира на "NOVA" телевизия той заяви: "Много съм доволен, така се става шампион, Левски е много силен отбор. Отборът играе добре, борят се, феновете се радват. Обединение в синьо, което е велико нещо. Имаше предпоставки да не е красив, но много мъжки мач. Заслужено спечелен. За да спечели титлата, първо Левски трябва да победи Лудогорец другия мач, после да му мислят."

Вили Вуцов

Левски посреща Лудогорец на "Герена" на 19 септември в мач от деветия кръг на Първа лига. Двата тима са разделени от две точки на върха на класирането. "Орлите" бяха първи до предния мач, в който стъпиха на криво. Момчетата на Руи Мота завършиха наравно 1:1 с Локомотив Пловдив, което позволи на Левски да излезе начело. Столичният гранд е определян за основен фаворит да спре доминацията на Лудогорец и една победа в петък може да наклони везните в тази посока. Срещата е с начален час 20:30.

