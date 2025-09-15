Вили Вуцов каза как Левски може да стане шампион

Култовият български наставник Велислав Вуцов каза как Левски може да стане шампион този сезон. В събота "сините" записаха много ценен успех, побеждавайки Локомотив София с 2:1. Евертон Бала откри резултата в "Надежда" през първото полувреме, но с началото на втората част тимът на Станислав Генчев изравни чрез Рапосо. Левски все пак се добра до трите точки в добавеното време, когато Марин Петков донесе победата на гостите. Така "сините" изпревариха Лудогорец с 2 точки и оглавиха класирането в Първа лига точно преди срещата на двата тима.

Вуцов даде рецептата за успех на Левски

Някогашният треньор на "Герена" Велислва Вуцов, чийто син - Светослав, играе в Левски, даде положителна оценка на тима след победата в "Надежда" Той смята, че това е правилния път за отбора на Хулио Веласкес и така се става шампион. В ефира на "NOVA" телевизия той заяви: "Много съм доволен, така се става шампион, Левски е много силен отбор. Отборът играе добре, борят се, феновете се радват. Обединение в синьо, което е велико нещо. Имаше предпоставки да не е красив, но много мъжки мач. Заслужено спечелен. За да спечели титлата, първо Левски трябва да победи Лудогорец другия мач, после да му мислят."

Левски посреща Лудогорец на "Герена" на 19 септември в мач от деветия кръг на Първа лига. Двата тима са разделени от две точки на върха на класирането. "Орлите" бяха първи до предния мач, в който стъпиха на криво. Момчетата на Руи Мота завършиха наравно 1:1 с Локомотив Пловдив, което позволи на Левски да излезе начело. Столичният гранд е определян за основен фаворит да спре доминацията на Лудогорец и една победа в петък може да наклони везните в тази посока. Срещата е с начален час 20:30.

