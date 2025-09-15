"Ново Индиго ли трябва да стане?": Фенове на Левски се оплакаха след победата над Локо София

Една от големите фен страници на Левски – Сектор А, излезе с публикация в социалните мрежи след успеха на "сините" над Локомотив София в двубой от осмия кръг на Първа лига. Администраторите решиха да акцентират преди всички върху пропускателния режим на стадиона в квартал „Надежда“. Според тяхната информация стотици хора са останали отвън, а тези на трибуните са били натъпкани "като сардини". "Ново Индиго ли трябва да стане, за да започне да се мисли адекватно и да се взимат адекватни решения!", питат от страницата.

Трагична организация в "Надежда"

"Преди да говорим за победата ще започнем с безумния стадион и безумната организация на мача снощи. Стотици хора на двата входа останаха отвън, а тези, които все пак успяха да влезнат на трибуните бяха натъпкани като сардини вътре. Ново Индиго ли трябва да стане, за да започне да се мисли адекватно и да се взимат адекватни решения!? Няколко пъти хората призоваха със скандирания “пускайте” да се отворят и съседните блокове, но вместо адекватна реакция видяхме само как се пазеше скъпоценната ограда на Локо Сф, а левскарите по трибуните кучета ги яли при празен сектор В в съседство. Призоваваме за масова подкрепа и когато идат хората или не могат да влезнат, или ако все пак успеят да се доберат до уникалните трибуни са наблъскани по трима на място за един!", отбелязва тази част от феновете на Левски.

"Иначе силен мач за нас с доста положения и много важна заслужена победа! Дръпнахме с 2 точки на Лудогорец, а в петък имаме шанс да ги изпратим в нокдаун! Пълен “Георги Аспарухов” и мощна подкрепа!", допълват от "Сектор А", които в следващ пост обърнаха внимание на бързите темпове, с които се продават билетите за дербито с Лудогорец на "Герена".

