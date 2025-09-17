С тържествен ритуал и концерти Плевен чества Деня на независимостта

Денят на независимостта - 22 септември, ще бъде отбелязан в Плевен пред паметната плоча срещу входа на ДКТ „Иван Радоев” на площад „Стефан Стамболов“. Тържественият ритуал ще започне в 11.00 часа с изпълнениe на Общинския хор „Гена Димитрова”. Ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност, присъстващите ще запазят и минута мълчание в памет на героите. Празникът ще продължи с концерт на Общинския духов оркестър с диригент Пламен Марков.

Посветена на 117-ата годишнина от обявяване на Независимостта на България е празничната хоротека от 18.00 часа на централния пл. „Възраждане“ - в нея ще се включат Фолклорен танцов ансамбъл „Шопско настроение“ с ръководител Пламен Дограмаджиян, Клуб „Веселяци“ с ръководител Цветин Димитров, Фолклорен състав „Луди - млади“ с ръководител Христина Цветкова, Клуб за народни хора при НЧ „Лик - 1959“ с ръководители Даниела Цолова и Светослав Никифоров.

Празничната програма ще завърши с концерт на пл. „Възраждане“ от 19.00 часа с участието на младите плевенски таланти Александър Колев и Боби Ковачев.