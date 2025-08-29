Войната в Украйна:

Асфалтират ключово кръстовище в Пловдив

29 август 2025, 14:01 часа 240 прочитания 0 коментара
Асфалтират ключово кръстовище в Пловдив

Кръстовището на „Кукленско шосе“ и ул. „Скопие“ ще бъде асфалтирано две нощи поред. Тази вечер – 29.08.2025 г., петък,  в 21 часа ще започне полагането на първия пласт асфалт, като строителните дейности ще продължат до 4 часа сутринта.

Вторият износващ слой ще бъде положен утре вечер – 30.08.2025 г, събота, отново в часовия диапазон от 21 часа до 4 часа.   

Движението няма да бъде спирано, създадена е временна организация на движението. Апелът към водачите е за повишено внимание при преминаване през участъка.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Пловдив
Още от Пловдив
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес