Кметът на Пловдив запали светлините на коледната елха

Кметът на Пловдив Костадин Димитров символично запали светлините на коледната елха на площад „Стефан Стамболов“ и сложи начало на празничните тържества в града. “Тази година Пловдив е повече — по-богата украса, базар “Коледа в Пловдив” за първи път в града, коледен базар "Капана", общо 3 сцени, където ни очаква много празнично настроение. Нека светлините на елхата, която ще запалим сега, ни донесат здраве, благоденствие и споделени моменти”, пожела кметът Костадин Димитров.

Точно в 18:10 часа грейнаха светлините на коледното дърво, което тази година е с един метър по-високо от миналата и вече е 14 метра. По него има 5000 лампички, част от които са светещи снежинки, и заедно с тези на Главната улица създават магична атмосфера.

Коледната украса в Пловдив тази година е по-приказна от всякога. Освен елхата, коледни декорации грейнаха и на Главната улица, в Цар-Симеоновата градина, в квартал „Капана“ и на ул. „Райко Даскалов“, превръщайки централната част на града в истинска зимна приказка. Сред новите елементи на украсата са и 3D наземни светлинни арки със снежинки, разположени на няколко места в града, както и инсталация на светлинно небе.

За настроението на пловдивчани и гостите на града, които присъстваха на запалването на елхата, се погрижиха талантливите малчугани от Хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс – Пловдив. Те изпълниха три тематични коледни песни: „Коледни вълнения“, „Джингъл белс“ и „Нова година“. На сцената заедно с тях беше и любимият на децата Дядо Коледа.

Веднага след това кметът официално откри и базара „Коледа в Пловдив“, който тази година стъпва за първи път в града. Базарът предлага уникални коледни изкушения, както и изделия на местни творци и производители. На сцената на базара се представиха талантливите млади артисти от Art Voice Center и Ивон Лочова, които изпълниха коледни и празнични песни.

На тържествата присъстваха зам.-кметове, директори на общински предприятия, районни кметове и др.

Коледните празненства в Пловдив тази година започват със силен старт и обещават да продължат с много забавления, концерти и празнични събития, които ще радват жителите и гостите на града до края на годината.