Кметът на Пловдив призова за по-бързи темпове и повече работници при ремонта на Хуманитарната гимназия

Кметът на Пловдив Костадин Димитров призова фирмата изпълнител на вътрешната реставрация на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ да засили темпото на работа и да увеличи броя на работниците на обекта. Това стана по време на извънредна инспекция на ремонта на 140-годишната сграда, на която присъстваха и заместник-кметът с ресор „Дигитализация, европейски проекти, бизнес развитие и образование“ Владимир Темелков, кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, проектантът арх. Димитър Джугаланов, представител на фирмата изпълнител "ВДХ" АД, директорът на гимназията Емил Начев и медии.

„Моят апел към изпълнителите е да засилят темпото и да увеличат броя на хората, които работят на обекта, за да имаме качествено и бързо изпълнение, което да гарантира сигурността на децата“, обърна се Костадин Димитров към представителя на фирмата изпълнител.

Директорът на гимназията Емил Начев отговори утвърдително на въпрос на кмета има ли добра комуникация с родителите.

„Нама напрежение сред родителите. Ние сме в непрекъксната връзка с тях. Те ще проявят търпение и разбиране. Има малки неудобства, но те ще минат“, отвърна Начев.

Представителят на „ВДХ“ АД каза, че при демонтирането на дюшемето е станало ясно, че гредите са компрометирани и има необходимост от подмяната им. По думите му това е забавило изключително много работата на обекта.

Арх. Джугаланов обясни, че при обследването е установено, че гредите са в добро състояние, но след като вече са стигнали до тях се разбрало, че ядрата им са изгнили, имат вътрешна патология и съответно са конструктивно неустойчиви.

„Затова сега се поръчват слепени греди от австрийска фабрика – материал със здравината на метална конструкция - единствената, която отговаря на стандартите на Министерство на културата за паметник на културата“, посочи арх. Джугаланов.

По думите на Владимир Темелков гредите ще пристигнат след 20 септември.

„Няма оскъпяване на ремонта, 120 000 струва тази конструкция, още толкова ще вземат за монтажа, но това не може да се сравнява със здравето на нашите деца. Това, което виждате в двора е 5-6 на сто от демонтирания дървен материал. Обещали сме на родителите, че училището ще отвори врати през октомври-ноември. Ще помоля за още малко търпение“, каза заместник-кметът.

Кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, който е възложител на проекта, обяви, че очаква октомври-ноември да има завършени помещения, за да се планира завръщането на децата в класните стаи.

„През следващата седмица очакваме новите греди да дойдат, за да почнем да ги монтираме. Срокове в рамките на 5, 10 и 15 дни са несъизмерими със здравето на децата. От следващата седмица ще продължим със следващите етапи на ремонта“, изтъкна Георги Стаменов. Той допълни, че може да обяви категоричен срок на завършването идната седмица, когато се види колко време е необходимо за монтажа на една вертикала.