Кметът на Пловдив провери напредъка по модернизацията на ОУ „Димитър Талев“

Кметът на Пловдив Костадин Димитров и зам.-кметът по образование Владимир Темелков провериха напредъка на ОУ „Димитър Талев“, в което започна модернизация на образователната среда в началото на месеца. Директорът на училището Ирина Чолакова обясни, че обновлението е стартирало с физкултурния салон. Успоредно с това ще се реализират мерки за енергийна ефективност, ще бъде поставена нова система за отопление, вентилация и климатизация, ще бъдат подменени подовите настилки и осветлението и ще бъдат изградени изцяло нови санитарни възли.

В училището ще бъде създаден и STEM център, а самата сграда ще бъде пригодена за хора с увреждания чрез изграждане на асансьор и рампи.

Кметът Костадин Димитров остана доволен от напредъка на ремонтните дейности. „Радвам се да видя, че обновяването на училището върви с добри темпове и учениците ще се върнат в една съвременна и приветлива среда“, заяви Димитров.

Очаква се ремонтът да бъде завършен до началото на новата учебна година.