Войната в Украйна:

Kaufland със златно отличие за подкрепата си към младите таланти на НАТФИЗ

10 юли 2026, 15:14 часа 1204 прочитания 0 коментара
Снимка: Кауфланд
Kaufland със златно отличие за подкрепата си към младите таланти на НАТФИЗ

Кампанията „Пътят към сцената“ спечели първо място в категория „Проект с кауза“ на Годишните награди на b2b Media

Подкрепата на Kaufland България за младите таланти на НАТФИЗ получи високо отличие на Годишните награди на b2b Media. Компанията спечели първо място в категория „Проект с кауза“ за кампанията „Пътят към сцената“, в рамките на която дипломанти от Академията представиха спектакли в 13 български града, а Kaufland насърчи повече хора да посещават театрални постановки.

Кампанията е част от дългосрочното партньорство между Kaufland и Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ). Търговската верига подписа Меморандум за цялостно сътрудничество с най-стария университет за актьорско майсторство у нас, което обхваща няколко инициативи с обща цел да дадат повече възможности за изява на младите таланти и е насочено към повишаване на достъпа до културни събития на широката аудитория.

 

 

Националното турне „Пътят към сцената“ даде възможност на дипломанти от НАТФИЗ да излязат извън академичната сцена и да се срещнат с публика в цялата страна.  По повод 20-ата си годишнина Kaufland България стартира и инициативата „Рожденикът черпи с култура“, с която предостави десетки билети за спектаклите от турнето и направи постановките по-достъпни за широката публика.

Друг основен момент в това сътрудничество е Kaufland Театрална, първият магазин с кауза в историята на компанията. Чрез него ритейлърът дарява по 1 евроцент от всяка касова бележка в подкрепа на младите таланти от НАТФИЗ. Така всяко пазаруване в магазина се превръща в реален принос към развитието на студентите.

Партньорството с НАТФИЗ е част от дългосрочната стратегия на Kaufland България да подкрепя младите хора, образованието и културата. През годините компанията развива редица инициативи с обществена значимост, сред които Бизнес академии в партньорство с университети и Сцена „Централни хали“, на която за две години са реализирани над 1100 културни проекта.

Кауфланд
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес