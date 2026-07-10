Kaufland със златно отличие за подкрепата си към младите таланти на НАТФИЗ

Кампанията „Пътят към сцената“ спечели първо място в категория „Проект с кауза“ на Годишните награди на b2b Media

Подкрепата на Kaufland България за младите таланти на НАТФИЗ получи високо отличие на Годишните награди на b2b Media. Компанията спечели първо място в категория „Проект с кауза“ за кампанията „Пътят към сцената“, в рамките на която дипломанти от Академията представиха спектакли в 13 български града, а Kaufland насърчи повече хора да посещават театрални постановки.

Кампанията е част от дългосрочното партньорство между Kaufland и Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ). Търговската верига подписа Меморандум за цялостно сътрудничество с най-стария университет за актьорско майсторство у нас, което обхваща няколко инициативи с обща цел да дадат повече възможности за изява на младите таланти и е насочено към повишаване на достъпа до културни събития на широката аудитория.

Националното турне „Пътят към сцената“ даде възможност на дипломанти от НАТФИЗ да излязат извън академичната сцена и да се срещнат с публика в цялата страна. По повод 20-ата си годишнина Kaufland България стартира и инициативата „Рожденикът черпи с култура“, с която предостави десетки билети за спектаклите от турнето и направи постановките по-достъпни за широката публика.

Друг основен момент в това сътрудничество е Kaufland Театрална, първият магазин с кауза в историята на компанията. Чрез него ритейлърът дарява по 1 евроцент от всяка касова бележка в подкрепа на младите таланти от НАТФИЗ. Така всяко пазаруване в магазина се превръща в реален принос към развитието на студентите.

Партньорството с НАТФИЗ е част от дългосрочната стратегия на Kaufland България да подкрепя младите хора, образованието и културата. През годините компанията развива редица инициативи с обществена значимост, сред които Бизнес академии в партньорство с университети и Сцена „Централни хали“, на която за две години са реализирани над 1100 културни проекта.