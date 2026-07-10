Сиан Евънс със специално обръщение към българските фенове преди концертите на Kosheen у нас (ВИДЕО)

Броени седмици преди дългоочакваното завръщане на Kosheen в България, фронтдамата на групата Сиан Евънс отправи специално видеообръщение към българските фенове. В краткото, но изключително сърдечно послание тя кани публиката на двата концерта на британската електронна формация, благодари за подкрепата през годините и споделя, че групата няма търпение отново да се срещне с българските си почитатели.

Kosheen ще изнесат два концерта в България – на 6 август в клуб "Маймунарника" в София и на 7 август на Античния театър в Пловдив, където групата ще се качи на сцената за първи път.

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Легендарната британска формация остава едно от най-разпознаваемите имена на европейската електронна сцена с емблематични хитове като "Hide U", "Catch", "Hungry" и "All In My Head". След успешното си завръщане на концертната сцена през последните години, Kosheen продължават да впечатляват с енергични лайв изпълнения, а харизматичното присъствие и неподражаемият глас на Сиан Евънс неизменно превръщат всяка среща с публиката в специално преживяване.

Концертът в София на 6 август ще бъде под открито небе в клуб "Маймунарника", а ден по-късно групата ще представи своето шоу и в една от най-впечатляващите концертни локации в България – Античния театър в Пловдив. Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.bg, организатор е Event Masters.

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