Обявиха графика за концерта на Cavalera на 13 юли в "Маймунарника"

На 13 юли клуб "Маймунарника" ще посрещне Cavalera с турнето CHAOS A.D. MMXXVI. Вече знаете, че на тази серия от концерти Cavalera изпълняват изцяло албума на Sepultura от 1993 г. "Chaos A.D." – от-до, като сетлистът се очаква да включва и олдскуул класики от дискографията на "бившата" банда на братята Max и Iggor Cavalera.

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Вечерта ще протече по следния график:

18:30 – Отваряне на вратите

20:00 – This Burning Day

21:00 – CAVALERA

Cavalera идват в състав:

Max Cavalera – вокал и китара

Iggor Cavalera – барабани

Igor Amadeus "Sorcerer" Cavalera – бас

Travis "Eviscerator" Stone – китара

Както и в Soulfly, Max Cavalera излиза на сцената рамо до рамо със свой наследник. В Cavalera това е Igor Amadeus "Sorcerer" Cavalera – неговият син и съответно племенник на Iggor. Любопитен факт е, че именно за да не бъдат бъркани двамата Igor-и в групата, преди години Igor Cavalera започва официално да изписва името си като Iggor с двойно "g".

С тях в София идва и специален сценичен декор. Декор, който не просто онагледява, а може да се каже, че пресъздава артуърка на емблематичния албум. За целта те не ползват добрия стар текстилен бекдроп, а LED екран и обемна 3D "мумия". С тази визуализация и мумията, която е централна част от картината на корицата на диска, дело на американския фентъзи и сай-фай художник Michael Whelan (създал я по поръчка и специално за изданието), култовата обложка "оживява" на шоутата.

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Билети в системата на Eventim или на врата на Маймунарника, до изчерпване на количествата. Деца до 9 години (включително) влизат без билет с придружител. Лицата под 18 години се допускат съгласно изискванията на Закона за закрила на детето – с пълнолетен придружител и с попълнена декларация от родител/настойник. Декларацията може да бъде изтеглена от ТУК.