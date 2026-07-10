Кабинетът "Радев":

Обявиха графика за концерта на Cavalera на 13 юли в "Маймунарника"

10 юли 2026, 15:43 часа 560 прочитания 0 коментара
Снимка: Blue Hills Events
Обявиха графика за концерта на Cavalera на 13 юли в "Маймунарника"

На 13 юли клуб "Маймунарника" ще посрещне Cavalera с турнето CHAOS A.D. MMXXVI. Вече знаете, че на тази серия от концерти Cavalera изпълняват изцяло албума на Sepultura от 1993 г. "Chaos A.D." – от-до, като сетлистът се очаква да включва и олдскуул класики от дискографията на "бившата" банда на братята Max и Iggor Cavalera.

Още: Макс Кавалера с видео обръщение към българските фенове преди концерта в София

Вечерта ще протече по следния график:

18:30 – Отваряне на вратите

20:00 – This Burning Day

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

21:00 – CAVALERA

Cavalera идват в състав:

Max Cavalera – вокал и китара

Iggor Cavalera – барабани

Igor Amadeus "Sorcerer" Cavalera – бас

Travis "Eviscerator" Stone – китара

Както и в Soulfly, Max Cavalera излиза на сцената рамо до рамо със свой наследник. В Cavalera това е Igor Amadeus "Sorcerer" Cavalera – неговият син и съответно племенник на Iggor. Любопитен факт е, че именно за да не бъдат бъркани двамата Igor-и в групата, преди години Igor Cavalera започва официално да изписва името си като Iggor с двойно "g".

С тях в София идва и специален сценичен декор. Декор, който не просто онагледява, а може да се каже, че пресъздава артуърка на емблематичния албум. За целта те не ползват добрия стар текстилен бекдроп, а LED екран и обемна 3D "мумия". С тази визуализация и мумията, която е централна част от картината на корицата на диска, дело на американския фентъзи и сай-фай художник Michael Whelan (създал я по поръчка и специално за изданието), култовата обложка "оживява" на шоутата.

Още: This Burning Day откриват концерта на Cavalera - CHAOS A.D. MMXXVI в София

Билети в системата на Eventim или на врата на Маймунарника, до изчерпване на количествата. Деца до 9 години (включително) влизат без билет с придружител. Лицата под 18 години се допускат съгласно изискванията на Закона за закрила на детето – с пълнолетен придружител и с попълнена декларация от родител/настойник. Декларацията може да бъде изтеглена от ТУК.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
метъл Макс Кавалера концерти Cavalera Игор Кавалера
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес