След историческия концерт в България: The Cure с турне и нова музика

Фронтменът на британската група The Cure Робърт Смит обяви, че музикантите ще тръгнат на турне през 2027 г., и загатна, че феновете могат да очакват нова музика. През 2024 г., след 16-годишна пауза, The Cure се завърнаха с албума "Songs of a Lost World". През лятото на същата година групата представи песните от него на турне във Великобритания и Европа, което пожъна голям успех. Сега Смит увери почитателите, че няма да мине много време, преди бандата отново да се върне на сцената.

По повод номинацията на The Cure в категорията "Изпълнители на годината" на радио BBC Radio 6 Music за 2026 г. Смит заяви: "Много се радвам, че попаднахме в краткия списък за "Изпълнители на годината" на 6 Music. Добавям това към личния си списък с музикални акценти на 2026 г. досега".

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Сред важните моменти за него през годината са били организирането на поредицата концерти на Teenage Cancer Trust в "Роял Албърт Хол" през март, първото лятно участие на The Cure на фестивала Primavera в Барселона в началото на юни, както и дуетът му с Оливия Родриго при представянето на живо за първи път на песента ѝ "What’s Wrong With Me".

Фотограф: Цветан Узунов

Смит посочи още последния летен концерт на групата на фестивала Rock en Seine в Париж в края на август, както и почти всички от общо 29-те концерта на The Cure между тези две участия, сред които бе и първият концерт на групата в България. "Очаквам с нетърпение още концерти на The Cure през 2027 г. Разбира се, засега нямам право да казвам кога и къде ще бъдат, но съм уверен, че в програмата ще има много нови песни", заяви Смит.

Що се отнася до новата музика, през юни Смит разкри пред BBC Radio 6 Music, че по време на записите за "Songs of a Lost World" групата е създала достатъчно материал за три албума. Вторият вече е завършен и предстои да бъде предаден на звукозаписната компания Universal. Третият албум обаче ще предложи различно звучене. "Той всъщност е доста жизнерадостен. Хората си мислят, че това е заради работата ми с Оливия Родриго, но не е така", обясни музикантът.

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Той определи музиката като повече ориентирана към поп и я нарече своята представа за "поп музиката на The Cure". По думите му тя е по-енергична от всичко, което групата е правила през последните години. За разлика от нея, следващият албум ще бъде още по-мрачен от "Songs of a Lost World". Смит уточни, че макар двете творби да са свързани като настроение, новият запис ще представи различна гледна точка, предава БГНЕС, цитирайки "Far Out Magazine".

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