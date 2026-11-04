"Позитивна светлина от ЕК за бюджета": Пеканов заговори за консенсус (ВИДЕО)

"Разбира се, че сме стигнали до някакъв консенсус. Щом ще бъде представен в петък ,имаме позитивна светлина да го представим - да". Така вицепремиерът Атанас Пеканов отговори на въпрос дали бюджетът за 2027 г. е срещнал одобрението на Европейската комисия, на която беше изпратен в средата на октомври. По отношение на намаляването на дефицита, Пеканов увери, че се полагат всички възможни усилия това да се случи.

"В същото време запазваме доходната политика. Запазваме там, къ дето има нужда от помощ, политика за децата и семействата. Търсят се всякакви възможности за оптимизация на държавните разходи, оптимизация в институции, министерства", добави още той. ОЩЕ: "Харчат като луд с картечница": Експерти предупреждават за скок на осигуровки и данъци и растящ дефицит

Пари срещу реформи: България се готви за нов план

Пеканов обяви, че с решение на Министерски съвет от днес страната ни е започнала процедура по програмиране и планиране на средствата от следващия програмен период от 2028 до 2034 г.

Става въпрос за План за национално и регионално партньорство, който подобно на Плана за възстановяване, съдържа инвестиции и реформи и който отговаря на националните приоритети.

Идеята е подобна като предишния план - пари срещу реформи.

Следващата седмица ще има среща с всички министерства за насоки как да се структурира този процес, като са поканени и социалните партньори и Националното сдружение на общините.

Първата версия на новия план се очаква през пролетта. ОЩЕ: Слонът в стаята и бюджет на ръба на добрия тон: Синдикати и работодатели за парите на държавата