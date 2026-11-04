Кога и къде да гледаме Карлос Насар на Световното първенство по щанги 2026 (ОБНОВЕНА)

Българският феномен във вдигането на тежести Карлос Насар излиза на голямата сцена в опит да покори световния въх за трети пореден път. Макар че родният щангист не е с най-голяма заявка, очакванията са той отново да преследва не само титлата, но и нови световни рекорди. Насар ще се бори в категория до 95 килограма на световния шампионат в Нинбо, Китай.

ТВ програма: Карлос Насар на Световното първенство по вдигане на тежести 2026

Насар пристигна в китайския град с трета по сила заявка от 390 килограма. Иранецът Али Алипур е поискал 400 кг, а Нургиса Адилетули от Казахстан и Фейксян Куан от Китай са дали заявка от 395 кг. В момента върховото постижение в категорията принадлежи на Али Алипур, който наскоро записа двубой от 398 килограма (180 кг в изхвърлянето и 218 кг в изтласкването. Другата голяма изненада е отсъствието на един от водещите конкуренти на Насар - колумбиеца Йоксер Мануел Алборнос Кинто, който се състезава за Бахрейн.

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Дата и начален час

Българинът показа, че не се притеснява от тези цифри. Той демонстрира отлична форма по време на общата тренировка в Нинбо, която се проведе миналата седмица. По този начин Насар даде огромна заявка за основното състезание, което ще се проведе в сряда, 4 ноември, от 13:00 часа българско време.

По коя телевизия дават Световното по щанги

Състезанието на Карлос Насар ще бъде пряко излъчено в българския телевизионен ефир - чрез bTV Media Group. Каналите, които ще предават на живо опитите на българския шампион, са bTV и RING, както и онлайн на VOYO. Преди и след прякото предаване от Нинбо в 13 часа, от 12:34 часа ще започне и специално студио, което ще продължи след 15:15 часа. Можете да следите информация за Световното и още новини за Карлос Насар на спортната секция на Actualno.com.

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