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Хладилните кибератаки се приближават към България: Баха ударени магазини и в Гърция

04 ноември 2026, 10:26 часа 671 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хладилните кибератаки се приближават към България: Баха ударени магазини и в Гърция

Вълната от атаки срещу хладилната инфраструктура на супермаркети в редица европейски държави се приближава към България. Най-новата жертва на хакерите е Гърция.

В южната ни съседка след кибератаки срещу магазини бяха унищожени тонове хранителни продукти.

Собственици на супермаркети съобщават, че хакери са извършили кибератаки срещу хладилниците в търговските вериги. Действали са, като са изключили дистанционно хладилните камери и са повишили температурата на 50 градуса.

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Унищожени са тонове хранителни продукти за милиони евро. Засегнати са магазини в Атина, Арта, Пелопонес и други райони.

Гръцката полиция е започнала разследване по случая, но засега открит извършител няма.

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Източник: Pixabay

Собствениците на магазини коментират, че инвестират в защита на процеса на работа на охладителните системи.

Много от засегнатите търговци съобщават, че са променили начина на контрол върху хладилната инсталация чрез защитена интернет връзка, предаде БНР.

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Гръцките медии коментират, че не се знае каква е точно целта на кибератаките, но загубите ще се платят от потребителите, защото търговците ще повишат още цената на стоките.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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