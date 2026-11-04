Служители от ОББ, ДЗИ, KBC Global Services и Mastercard почистиха плаж „Галата“ край Варна

Солидно количество отпадъци събраха доброволците, които се включиха в акцията на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, и Mastercard за почистване на плаж „Галата“ край Варна. Инициативата на двете финансови институции е поредната от съвместната им програма ВОДИМ, която има за цел опазването на водните ресурси на България.

Дъждовното утро и мрачното време в последния ден на октомври, когато се отбелязва Международният ден на Черно море, не спряха желаещите да допринесат за това брегът на морето край Варна да стане по-чист и приветлив. Сплотеният екип от доброволци от ОББ, ДЗИ, KBC Global Services и Mastercard работи усърдно за почистването на плаж „Галата“ и измина по няколко пъти над 1500 стъпала, водещи до него.

„Благодаря на всички доброволци и особено на най-малките участници, които избраха днешния почивен ден и в това мрачно време бяха тук, за да почистим заедно „Галата“ и пътеката към плажа. С днешната ни акция дългосрочната програма за качеството на водните ресурси ВОДИМ, която ОББ и Mastercard съвместно реализират, достигна до Варна и до морския бряг. Така само година след нейния старт развихме всички аспекти, свързани с опазването на водата и водните ресурси, и даваме един добър пример за всички, които са истински загрижени за чистотата на водата, биоразнообразието и опазването на околната среда.“, сподели Росица Хаджиларска, регионален мениджър „Банкиране на дребно“ за Североизточен регион в ОББ.

Програмата ВОДИМ стартира в средата на 2025 г. с изграждането на две изцяло нови чешми и възстановяването на още една, заедно с прилежащите им влажни зони в природен парк „Витоша“. В началото на учебната 2025/2026 г. в 5 столични училища, обучаващи над 4500 ученици, бяха поставени диспенсъри за пречистване на питейната вода. Данните за една учебна година показват, че учениците са изпили повече от 85 000 литра филтрирана вода от системите. Това количество се равнява на над 170 000 еднократни половинлитрови бутилки и показва, че свободният достъп до вода в училище може да насърчи както редовната хидратация, така и използването на съдове за многократна употреба.

През 2026 г. програмата ВОДИМ разшири своя обхват, като от новата учебна година още 5500 ученици от най-големите училища във Велико Търново, Плевен, Пловдив и Хасково вече имат достъп до чиста питейна вода, благодарение на поставените там нови диспенсъри. Още три чешми в природен парк „Витоша“ ще бъдат обновени до края на годината, а една изцяло нова ще бъде изградена в природен парк „Беласица“. Доброволческите акции за почистване на речни корита до момента включиха р. Какач в София и р. Янтра във Велико Търново. С почистването на плаж „Галата“ в дейностите по опазване на водните ресурси на България бе добавен и черноморският ни бряг.

ВОДИМ е дългосрочна програма на ОББ и Mastercard, която обединява проекти за възстановяване и опазване на природни водоизточници и екосистеми, подобряване на достъпа до филтрирана питейна вода и ангажиране на общностите чрез доброволчество и образование. През 2026 г. програмата разшири дейностите си в различни точки на страната, следвайки цялостния път на водата – от природните източници през реките и морето до достъпа до филтрирана вода в населените места.