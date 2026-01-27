Любопитно:

За гостуването на ЦСКА: Арда се подсили с нов нападател

27 януари 2026, 15:56 часа 305 прочитания 0 коментара

Отборът от Първа лига Арда Кърджали подписа договор с централния нападател Уилсън Самаке, съобщиха от клуба. След преминаването на медицински прегледи Самаке и спортният директор Ивайло Петков подписаха договор, според който той ще играе под наем до лятото в Арда, с опция за закупуване след това.

Уилсън Самаке е национал на Мали

АРДА привлече централен нападател Днес договор с АРДА подписа Уилсън Самаке. Той игра на поста централен нападател....

Posted by ПФК Арда / PFC Arda on Tuesday, January 27, 2026

Уилсън Самаке за последно е играл за турския Бандирма спорт. Уилсън Самаке е роден на 30.03.2004г. в Мали, но притежава френски паспорт. Кариерата си започва във френския Рен. Самаке е част националния отбор на Мали до 23г.

„Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Самаке успехи с фланелката на Арда“, заявиха от клуба.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Първа лига Арда Кърджали
