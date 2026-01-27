ЦСКА най-накрая намери нов отбор на трансферно разочарование

ЦСКА е много близо до това да се отърве от едно от големите трансферни разочарования в състава на Христо Янев. Става дума за 26-годишния вътрешен полузащитник на „армейците“ Давид Сегер. Както е известно, халфът не попада в плановете на треньора на „червените“ за пролетния дял на първенството и поради тази причина ръководството на клуба усилено му търси нов отбор, в който да продължи кариерата си.

ОЩЕ: ЦСКА завърши лагера в Турция с победа, но все още е далеч от истината

Давид Сегер ще се завърне в Йостерс

Според информация на колегите от „Мач Телеграф“ шефовете най-накрая са намерили тим, който да приюти Давид Сегер. Става въпрос за бившия му клуб – Йостерс. Халфът акостира при „червените“ през лятото именно от шведския отбор. Тогава българският гранд плати около 400 хиляди евро за правата му. Полузащитникът обаче така и не успя да се наложи в „армейския“ състав като до момента има на сметката си 15 двубоя във всички турнири, в които не се е отличил с гол или асистенция.

Шведският клуб ще поеме изцяло заплатата на халфа

Давид Сегер ще се завърне в Йостерс като преотстъпен до края на настоящия сезон. Сделката е добра за ЦСКА, тъй като шведския клуб ще поеме заплатата на футболиста. Все още не е ясно дали в договора между двата тима ще има заложена клауза за откупуването на полузащитника, след като контракта изтече. Очаква се сделката по отдаването под наем на халфа да бъде финализирана в следващите няколко дни.

ОЩЕ: “Финалът” за Лудогорец, бомба със закъснител в Левски и нож с две остриета за ЦСКА | Точно попадение (ВИДЕО)