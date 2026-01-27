Изключителен интерес към концерта на Skillet! Мести се на нова локация

Поради високия интерес, дългоочакваният концерт на Skillet в София на 14 май се премества в Арена 8888 София, обявиха организаторите от Honeycomb Live. Датата остава без промяна. Всички билети за правостоящи остават валидни за новото място - не е необходима подмяна. Билетите за Трибуни A, B, C и ВИП Тераса, закупени за стадион "Юнак", подлежат на подмяна: при онлайн покупка с вас ще се свърже обслужването на клиенти на Eventim; при покупка от каса, моля, пишете на info@eventim.bg. За въпроси, свързани с билети, моля, свържете се с обслужването на клиенти на Eventim на info@eventim.bg.

След почти три десетилетия, единадесет албума и хиляди концерти по целия свят, Skillet продължават да свирят по-силно, да се борят по-яростно и да звучат по-бунтарски от всякога. Към 2024 г. мултиплатинената рок сензация има две номинации за "Грами", награда Billboard Music Award и три албума в Топ 5 на Billboard топ 200. С над 22 милиона продажби по целия свят, Skillet са една от най-слушаните рок банди в историята, с 5 пъти платинения химн "Monster".

Сега световната четворка – Джон Купър [вокали, бас], Кори Купър [китара, клавиши], Джен Леджър [барабани, вокали] и Сет Морисън [китара] – представят своя дванадесети албум - "Revolution" на сцената. Очаквайте нови фаворити като "Unpopular" заедно с иконични хитове, оформили цяло поколение.

Билети ще откриете тук.

