Ас на Левски: Има израстване в отбора, но ни предстои още много работа и трябва да сме смирени, а не да летим в облаците!

Един от водещите футболисти на Левски застана пред медиите, след като „сините“ се прибраха днес от Турция, където бяха на подготвителен лагер. Става въпрос за 33-годишното ляво крило на столичани Радослав Кирилов. Опитният състезател коментира представянето на Левски в контролите, както и предстоящия мач за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Както е известно, двубоят е насрочен за 3 февруари от 18:00 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в центъра на София.

Ради Кирилов сподели, че той и колегите му са подготвени по най-добрия начин за подновяването на първенството. Крилото призна, че на „сините“ все още им предстои много работа, за да са в топформа и предупреди съотборниците си, че трябва да са смирени и да не летят в облаците.

„Има израстване в отбора“

„В супер настроение сме. Направихме много добър лагер. Поздравявам и организаторите – подготвихме се по най-добрия начин, не пропуснахме нито една тренировка или контрола. Ще направим всичко възможно да вдигнем нивото. Важното беше да се подготвим физически. Ритъмът в контролите се доближаваше до официалните мачове. Надявам се да вдигнем нивото. Имаме страхотен колектив. Направихме много хубава основа. Важно е с новите да се сработим още по-добре, да вдигнем нивото. Позитивно настроен съм, че ще го направим. Конкуренцията, когато я приемеш за нещо хубаво, може само да израснеш. Флекс е много добър футболист, ще помогне да вдигнем нивото.

„Подготвени сме по най-добрия начин. Хубаво е, че се изправяме срещу силен отбор като Лудогорец. Има израстване в отбора. Все по-добре успяваме да изработим някои неща, но има още много работа – трябва да сме смирени, да не летим в облаците. Концентрирани сме да изиграем отговорно утрешната контрола. Нека мине всичко наред, след това ще мислим за Суперкупата. Не обичам да гледам другите отбори. Фокусиран съм върху моето представяне и на отбора. Много добри момчета има в съблекалнята, изключително отговорни, работим с изключителен екип – човешки и професионални качества. Радвам се, че съм част от този отбор“, обясни крилото.

