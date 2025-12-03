Опасни ли са мантинелите на Околовръстното в Пловдив? Обсъждат се спешни промени

Независимата проверка на Околовръстния път на Пловдив трябва да установи дали пътят е опасен и предполага тежки произшествия. Резултатите от нея все още не са ясни, не е ясно и дали мантинелите, поставени при ремонт от 2021 г. ще бъде премахнати или ще останат. Това стана ясно от думите на шефа на областното пътно управление в града инж. Петър Попов в ефира на Нова телевизия.

Той отказа да каже кое би било по-безопасно, не каза и какво е показала независимата проверка, като заяви, че всичко това ще се разбере по-късно днес.

Какви промени се обсъждат?

Инж. Попов обясни, че ако мантинелите бъдат премахнати, скоростта за движение по натоварения път ще бъде ограничена до 50 км/ч. Другият вариант е да се изградят отбивки по пътя.

Директор на Областното пътно управление в Пловдив обясни, че се прави пълна ревизия на всички елементи на пътя - асфалтова настилка, маркировка, отводняване и състояние на мантинелите.

Решението се търси след жестоката катастрофа с тир, при което трима души от едно семейство загинаха на място. Статистиката показва, че след поставянето на мантинелите, смъртните случаи на пътя са се покачили двойно.