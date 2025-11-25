"От време оно в Пловдив": Плащаш и без да си в таксито - знаят ли клиентите?

Неписано правило "от време оно" за болшинството таксиметрови фирми в Пловдив е при адреси извън града да се таксува и пътя на шофьора след табелата за край на Пловдив. Темата беше повдигната с интересен сигнал в социалната мрежа Facebook - за случай с поръчка на такси от летище "Пловдив" до село Марково. На "старта" на маршрута с клиентите обаче, според описанието, било изписано не 2.80 лв. начална такса, а 18 лв. Защо - обяснението от шофьора е, че има курс извън Пловдив и се таксува и разстоянието, което трябва да измине от табелата за край на града до летището, като в това разстояние той не вози клиент.

"Първо, това е смехотворно от гледна точка на нашите разстояния. Второ, което е по-важно - таксиметровите компании е редно да уведомяват клиентите си, ако имат подобни практики", гласи заключението в сигнала, като в него има и своеобразно обещание да бъде подаден сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Actualno.com се свърза с няколко от водещите таксиметрови компании в Града под тепетата, за да научи повече за практиката и да внесе разяснение за потребителите във втория по големина град в България. И да разберем - когато курсът е извън Пловдив, начислява ли се такса и за разстоянието, в което таксито не е с клиент?

Повечето фирми отрекоха въпросната заявка от сигнала във Facebook да е била при тях. В една от фирмите са имали подобна заявка, но твърдят, че апаратът е бил включен от летище "Пловдив" и цялата сума до село Марково е излязла 27 лв., което означава, че предвид разстоянието малко над 17 км няма как първоначалната такса да е била 18 лв. - това е тяхното обяснение - ОЩЕ: Цената на такситата в София скача драстично

Снимка: Водеща таксиметрова фирма в Пловдив

Как процедират повечето фирми, когато курсът е извън Пловдив?

Доста таксиметрови фирми в Пловдив имат сходни практики по отношение на адресите извън града с описаната в сигнала - така излезе от разговорите ни с тях.

"Ако имаме заявка от село Труд до град Пловдив – таксито отива в село Труд, пуска си апарата и тръгва за Пловдив. Обаче, ако трябва от село Труд да отиде в Асеновград, т.е. адресът на връщане не е Пловдив, апаратът се пуска на излизане от град Пловдив (докато колата пътува към Труд). Това се води за превоз извън града", обясниха от ръководството на друга водеща таксиметрова компания пред Actualno.com

Относно конкретния казус - от компанията коментираха, че при маршрут летище "Пловдив" до Марково – апаратът се пуска от табелата извън Пловдив, защото не се връщат в града.

"Ако пътуват извън града за извън града - задължително се пуска апаратът от табелата за край на Пловдив", обясни диспечър на друга таксиметрова компания и увери, че винаги се предупреждават клиентите.

Диспечерът даде пример - ако пътува от Белозем до Раковски, тъй като колата (таксито) идва от Пловдив, апаратът се включва на излизане, от табелата "Пловдив". "Иначе е безмислено", добави диспечърката.

"Това си е от време оно. Всички фирми, не сме само ние така", добави говорител на трета водеща таксиметрова компания в Пловдив.

"Когато се ходи в извън населено място и не се влиза в града, както е в случая и колата не се връща в града – апаратът се пуска от табелата, отива се, взима се клиента и се кара до Марково", обясни той, като увери, че клиентите се предупреждават още от диспечера.

От всички обяснения не стана ясно следното - записана ли е някъде в прав текст и изложено на видно място въпросната практика, така че да я виждат клиентите: Да се таксува и разстояние без клиент щом се покрива маршрут извън Пловдив?

Кой крив - кой прав: Как може да се докаже?

Actualno.com се свърза и с редови таксиметров шофьор от Пловдив, който също потвърди, че болшинството фирми правят така. Според него по принцип не бива да се приема казаното от клиентите за чиста монета.

"Когато клиентът започне да ми твърди разни неща - аз му казвам, че във всеки един момент при мен може да се докаже и посочвам видеорегистратора в колата", споделя той. Съответно клиентите се оплакват защо са записвани, а според него това се налага, защото във всеки един момент може да докаже кой е крив и кой е прав. ОЩЕ: Отлагане: Удължиха срока за цени в евро при такситата