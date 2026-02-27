Откриха Пасаж „Одеон“ – ново културно пространство в сърцето на Пловдив

Кметът на Пловдив Костадин Димитров участва в официалното откриване на Пасаж „Одеон“ – ново артистично пространство в подлеза на ул. „Гладстон“. Събитието е част от програмата на първото издание на фестивала BRAND THE CITY, организиран от студио „Пункт“ в партньорство с Община Пловдив.

Пасаж „Одеон“ представя ансамбъл от шест интерпретации, вдъхновени от емблематични символи и културно-историческите пластове на Пловдив. Инсталацията по артистичен начин преобразява ключова градска зона и създава визуална връзка между Античен Одеон на Филипопол и Епископска базилика на Филипопол. Пространството се утвърждава като своеобразен културен коридор, който среща минало и настояще чрез съвременен градски дизайн.

„Със своите образи, слово и символи тази инсталация носи духа и идеята на фестивала“, заяви изпълнителният и креативен директор на студио „Пункт“ Красимир Ставрев.

В своето обръщение кметът Костадин Димитров подчерта богатството и многоликия характер на Пловдив.

„Пловдив е многолик. Виждаме колко много лица има той – Стария град, Капана, Източната порта, Одеона. Малко са градовете, които могат да покажат толкова различни и силни акценти. Това е нашето предимство и наша отговорност – да ги развиваме и съхраняваме“, посочи той.

На събитието присъстваха още заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, представители на културния сектор, творци и граждани.

Фестивалът BRAND THE CITY е част от дългосрочната политика на Община Пловдив за изграждане и утвърждаване на устойчив градски бранд, насърчаване на културното развитие и активното включване на гражданите в съвременния културен живот. Чрез инициативи като Пасаж „Одеон“ градската среда се превръща в отворена сцена за изкуство, диалог и съвременни идеи.

BRAND THE CITY 2026 се реализира в рамките на проекта „Европейски фестивал за градски дизайн – Пловдив“ по проект „Отново Заедно“, процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (NextGenerationEU), по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.