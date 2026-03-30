Пловдив посреща Великденските празници с концерти и творчески ателиета за деца

Великден е най-светлият празник в християнския календар — символ на надеждата, обновлението и триумфа на духа. Това е времето, в което пролетта събужда не само природата, но и нашите сетива за красотата и добротворството. В тези дни традициите ни обединяват, а споделената радост изпълва сърцата ни с вяра и топлота.

Като град с хилядолетна история и пазител на духовните ценности, Пловдив отново кани своите жители и гости да отпразнуват Възкресение Христово под открито небе. Улиците на Стария град и Капана вече носят аромата на празник, а площад „Стефан Стамболов“ пред сградата на община Пловдив ще се превърне в притегателна точка за малки и големи. Очаква ни културна програма, която преплита автентичните занаяти с магията на музикалното изкуство, за да създаде незабравимо преживяване за целия град.

Всички празнични събития ще се проведат на площад „Стефан Стамболов“, превръщайки сърцето на Пловдив в жива сцена на творчество и празнично настроение. Пролетното слънце и усмивките на преминаващите ще бъдат най-добрият декор за предстоящите инициативи.

Началото на тържествата ще бъде поставено с един от най-обичаните визуални акценти. На 3 април, от 10:00 до 12:00 часа в зелената площ пред Община Пловдив, талантливите ученици от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства, под ръководството на преподавателя Димитър Къркеланов, ще вдъхнат живот на 10 гигантски макета на яйца.

Пред очите на минувачите ще се разгърнат великолепни великденски сюжети, превръщайки площада в галерия на открито. Всяка година тези уникални арт инсталации се превръщат в любим фон за снимки и носят усмивки на хиляди пловдивчани и туристи.

Заповядайте, за да усетим заедно духа на празника! Входът за всички събития е свободен.

Програма по дни и часове:

9 април (четвъртък)

11:00 – 13:00 ч. – Великденски творчески работилници: В рамките на проекта „Занаяти с бъдеще“, майсторите от Регионалната занаятчийска камара ще учат малчуганите на изкуството за изписване на великденски яйца и изработка на накити от мъниста.

11 април (събота)

11:00 – 13:00 ч. – Творчески ателиета за деца: Втори шанс за най-малките пловдивчани да се докоснат до традиционните занаяти и сами да сътворят празнична украса под вещото ръководство на занаятчиите.

12 април (неделя – Великден)

– Празничният ден ще започне с тържествените звуци на джаз и суинг, под диригентството на Николай Гешев. 17:30 ч. – Концерт на Елия Тодорова ELIYA & Live Band: Вечерта ще продължи с модерно звучене и много енергия от талантливата Елия Тодорова, която ще подари на публиката своите най-добри изпълнения.

13 април (понеделник)

– Празничен концерт с участието на малките звезди от популярното предаване на Ася Антонова, изпълнен с много усмивки и детски талант. 17:30 ч. – Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тракия“: Празниците ще завършат подобаващо с магията на българския фолклор. Под ръководството на проф. д-р Даниела Дженева, ансамбълът ще представи красотата на нашите ритми и танци.

Община Пловдив пожелава на всички светли и благословени Великденски празници!