В Община Пловдив се проведе среща за напредъка на програмата за енергийна ефективност

27 март 2026, 18:30 часа
Снимка: Община Пловдив
В Община Пловдив се проведе среща за напредъка на програмата за енергийна ефективност

В Община Пловдив днес се проведе работна среща между кмета на Пловдив Костадин Димитров, заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова и екипа, който отговаря за програмата – арх. Николай Каменов и Силвия Петрова, заместник-кмета по строителство инж. Хакъ Сакъбов, районни кметове и др., по време на която бяха отчетени текущите резултати и напредъкът по проект BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“.

„Реализирането на програмата е от изключително значение, защото сметките на хората ще се променят осезаемо след санирането на жилищата им. В момента нашата администрация работи по енергийното обновяване на 24 сгради в града, надявам се тази политика да продължи и занапред“, заяви градоначалникът Димитров.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова подчерта, че тези регулярни срещи целят да проследят напредъка по изпълнението на програмата, но и да съдействат на екипите, които работят на терен с казусите, с които се сблъскват. „Искаме да дискутираме с вас трудностите, с които се сблъсквате, за да ви помогнем“, подчерта тя.

„Регулярните работни срещи между местната власт и представителите на държавните институции имат ключова роля за ефективното проследяване на напредъка по всеки отделен жилищен блок“, припомни от своя страна и заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.

По Националния план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I по Национален план за възстановяване и устойчивост в Пловдив в момента се работи по 24 многофамилни жилищни сгради в различните райони.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
