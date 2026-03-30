Спорт:

„Веласкес трябва да акцентира върху паузата в Левски, Лудогорец има къде да сбърка“

30 март 2026, 16:29 часа 400 прочитания 0 коментара

Най-големият акцент, върху който Хулио Веласкес трябва да наблегне в Левски е паузата, която се получи между мачовете на „сините“. Това смята спортният журналист на Sportlive.bg Янко Станчев. той добави, че Лудогорец има къде да сбърка, като програмата на „орлите“ е много трудна. След паузата за мачове на националните отбори ще се изиграят трите решаващи кръга от редовния сезон в Първа лига.

„Това ще е неговата най-голяма пречка“

„В Левски, може би, акцента, на който Хулио Веласкес трябва да наблегне е самата пауза, която се случва в момента, за националните отбори. Той трябва да запази настроението в съблекалнята след победите, които дойдоха преди тази пауза. Точно това ще е неговата най-голяма пречка в момента – да се справи с паузата. От другата страна, пък виждаме един Лудогорец, който за мен е освободен от напрежение“, каза Янко в последния епизод на „Точно попадение“.

Левски - Лудогорец

„Може да сбърка Лудогорец“

„Както вече на няколко пъти казвам в това студио, Пер-Матиас Хьогмо успя да накара всеки един негов футболист да си повярва и един вид ги превърна в „mentality monsters“ на Юрген Клоп в Ливърпул. Може да сбърка Лудогорец, много му е здрава програмата, най-трудната от тези, които изброи, на нашите три гранда в челото. Ще е интересно какво ще се случи. Свикнали сме да виждаме разградчани да си взимат мачовете на ходом. Предстои да разберем“. Какво мислят неговите колеги Бойко Димитров и Николай Илиев, гледайте във видеото:

Николай Илиев
Николай Илиев
