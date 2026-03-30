Уникална Ева Брезалиева грабна златото на бухалки на Световната купа в София!

Българската гимнастичка Ева Брезалиева донесе голяма радост на България, след като спечели злато на финала на бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в София! Тя заслужено триумфира след безупречно изпълнена композиция, с която си заслужи 29.650 точки. Втора завърши италианката София Рафаели с 29.500, а трета пък се класира другата българска гимнастичка - Стилияна Николова, също с оценка 29.500, но с по-ниски оценки за изпълнение и артистичност.

Златен медал за Ева Брезалиева

Брезалиева показа, че има огромен потенциал и разби конкуренцията на бухалки, давайки сериозна заявка за бъдещи големи успехи. Тя не участва на Олимпийските игри в Париж през 2024 година, но сега фокусът ѝ е насочен към следващата олимпиада - тази в Лос Анджелис 2028. По пътя до нея обаче Брезалиева ще мине през още няколко големи форума - европейски и световни първенства, а същото важи и за Николова, която бленува за олимпийски медал след разочарованието от Париж 2024.

След Брезалиева, Рафаели и Николова, на четвърто място на бухалки се класира американката Рин Кейс с 29.000, а едва пета остана абсолютната европейска шампионка от Талин 2025 и шампионка в многобоя от София Таисия Онофричук, която получи 28.700. По-рано Стилияна Николова спечели сребро на топки, което бе продължение на другите ни успехи от уикенда - сребро за Стили в многобоя, бронз за ансамбъла в многобоя.

