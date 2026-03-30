Учени: С какво е най-добре да се ядат яйцата за пълноценно усвояване на витамин Д

Яйцата са едни от малкото храни, които съдържат витамин D. Но това, с което ги ядете, може да повлияе на това колко от витамина се абсорбира. Витамин Д е мастноразтворим, което означава, че се абсорбира най-добре, когато се консумира с мазнини. Както отбеляза диетологът Морган Пиърсън, позовавайки се научни изследвания, въпреки че яйцата вече съдържат известно количество мазнини, комбинирането им с допълнителни здравословни мазнини насърчава по-доброто усвояване на витамин Д, пише Verywellhealth.

Защо е важно да добавяте здравословни мазнини към яйцата

Витамин Д принадлежи към група хранителни вещества, наречени мастноразтворими витамини, които включват също витамини А, Е и К. Тези витамини се разтварят в мазнини и се абсорбират по-ефективно.

Проучванията показват, че когато мазнините се консумират заедно с мастноразтворими витамини, те стимулират секрецията на жлъчка и храносмилателни ензими в тънките черва. Това, според проучванията, помага на витамините да образуват малки частици, които им позволяват да преминат през чревната стена и да влязат в кръвния поток.

Според изследвания, яйчните жълтъци съдържат известно количество мазнини, което насърчава усвояването на витамин Д, пише още изданието.

Какви здравословни мазнини трябва да консумирате с яйца?

Добавянето на полезни за сърцето мазнини към ястия на основата на яйца може да насърчи усвояването на витамин D, като същевременно подобри цялостния хранителен профил на ястието. Ето няколко прости варианта:

Зехтин: Готвенето на яйца в зехтин или поръсването му върху зеленчуци, сервирани с яйца, добавя мононенаситени мазнини, които спомагат за усвояването на хранителните вещества.

Авокадо: Нарязаното авокадо с яйца, независимо дали върху пълнозърнест препечен хляб, осигурява здравословни мазнини, както и фибри и калий.

Ядки и семена: Добавянето на орехи, бадеми, семена от чиа или тиквени семки към салата или купа със зърнени храни и яйца осигурява допълнителни здравословни мазнини и растителни хранителни вещества.

Мазна риба: Комбинирането на яйца със сьомга или сардини осигурява както здравословни мазнини, така и допълнителен витамин Д, което може да помогне за увеличаване на общия ви прием.

Ядкови масла: Пълнозърнест тост с бадемово или фъстъчено масло, заедно с яйца, може да осигури балансирана комбинация от протеини, здравословни мазнини и въглехидрати.

Млечни продукти: Добавянето на храни като сирене, кисело мляко или извара заедно с яйца може да осигури мазнини за подобряване на усвояването на витамин Д, както и протеини и калций.

Има ли значение как се готвят яйцата?

Като цяло, проучванията показват, че готвенето на яйца по различни начини не променя значително съдържанието им на витамин Д. Това е така, защото този витамин е относително стабилен при типични температури за готвене на яйца.

Методите на готвене обаче могат да повлияят на количеството мазнини в ястието. Например, варените или поширани яйца съдържат само мазнините, естествено присъстващи в жълтъка. Бърканите или пържените яйца често се приготвят с добавени мазнини, като например зехтин.

Тъй като мазнините помагат на тялото да абсорбира витамин Д, готвенето на яйца с малко количество здравословни мазнини, като например зехтин, може да помогне за неговото усвояване.

