Заразно здраве: Как микробиомът на човека до вас променя собствения ви имунитет

Когато живеете с партньор, вероятно споделяте нещо повече от общ дом, начин на живот и интереси. Може би споделяте и различни микроскопични организми, които обитават върху и във вас. Тази общност от микроорганизми, състояща се предимно от бактерии, вируси и гъбички, се нарича човешки микробиом. Различните микробиоми, разпръснати из цялото тяло, играят важна роля за здравето.

От раждането ни човешкият микробиом се формира от взаимодействията ни с майка ни, която ни въвежда разнообразни микроорганизми, които изграждат имунната ни и храносмилателната ни система. С напредването на възрастта социалните взаимодействия с близкото ни обкръжение продължават да влияят на тази деликатна екосистема.

Хората, с които живеем, оказват огромно влияние върху това какви микроби имаме в нашия микробиом. Всъщност се смята, че партньорите споделят около 30% от микробите, обитаващи само в червата им. Но не само микробите в червата ви могат да бъдат сходни с тези на вашия партньор. Микробите в много други части на тялото също могат да бъдат споделени с любимия ви човек – и това потенциално може да повлияе на вашето здраве, пише "Science Alert".

Микробиомът на червата

Смята се, че храненето и начинът на живот оказват най-голямо влияние върху състава на микробиома на червата. Проучвания върху двойки обаче са установили, че съжителството с партньора също може да повлияе на микробиома. Двойките, които живеят заедно, могат да споделят между 13% и 30% от чревните си бактерии. Това важи дори когато се изключи влиянието на храненето (което много двойки споделят).

Изследванията показват също, че двойките, които живеят заедно, имат по-голямо микробиално разнообразие в сравнение с хората, които живеят сами.

Това е добра новина за двойките, които съжителстват, тъй като по-разнообразният чревен микробиом е свързан с по-нисък риск от синдром на раздразненото черво, сърдечно-съдови заболявания и потенциално висока кръвна захар. Но може би не всичко е добра новина. Изследванията показват, че някои от бактериалните видове, които двойките споделят, могат да имат различни ефекти върху здравето.

Вземете например бактериите от семейство Ruminococcus. Докато някои видове Ruminococcus са полезни за здравето, други са свързани с негативни последици за здравето, включително диабет и синдром на раздразненото черво.

Така че тези бактерии може да не предлагат винаги едни и същи ползи при различни демографски групи. Това подчертава сложността на чревните бактерии и тяхното въздействие върху здравето.

Микробиомът в устната кухина

Споделянето на микробиома в устната кухина с нашите партньори може да изглежда очевидно, като се има предвид, че редовно обменяме слюнка, когато се целуваме. Само една целувка от десет секунди може да доведе до обмен на до 80 милиона бактерии. Колкото повече целувки си разменят двойките, толкова повече общи слюнчени бактерии ще имат. Въпреки че повечето от тези бактерии бързо преминават през устата ни и достигат червата, когато преглъщаме слюнка, проучванията показват, че двойките всъщност споделят много от същите дългосрочни микроби на езика, които формират основата на оралния микробиом. Проучванията дори сочат, че 38% от оралния микробиом се споделя при двойките, които живеят заедно – в сравнение с едва 3% при двойките, които не живеят заедно.

Споделянето на тази част от оралния микробиом може да има много потенциални ефекти върху здравето. Здравият орален микробиом е важен за предпазване от кариес и има противовъзпалителни свойства. Някои изследователи също така предполагат, че ефектите на оралния микробиом върху здравето могат да се простират чак до червата и нервната система.

Но някои от бактериите, които двойките са склонни да споделят, могат също да имат потенциално вредни ефекти върху здравето.

При двойките е по-вероятно да има сходно количество бактерии от рода Neisseria в червата в сравнение с хората, които живеят сами. Бактериите Neisseria могат да обитават устната кухина в продължение на дълги периоди, без да предизвикват заболявания.

Но някои бактерии от рода Neisseria могат да бъдат вредни и да причинят менингит. Въпреки това, други бактерии от същия род всъщност се борят срещу тези видове, причиняващи менингит, като ги възпрепятстват да се размножават прекомерно и да причинят вреда.

Така че, макар да искате да избягвате да целувате някого, когато е болен, по очевидни причини, се оказва, че целувката, дори когато сте здрави, може да пренесе всякакви видове бактерии между вас двамата. Необходими са повече проучвания, за да се разбере наистина какъв цялостен ефект върху здравето има споделянето на тези бактерии с партньора ви.

Микробиомът на кожата

Микробиомът на кожата е най-уникалният и персонализиран микробиом, съобразен с всеки човек. Понякога дори се нарича нашият микробен отпечатък. Като най-изложеният микробиом, кожният микробиом е еволюирал, за да се адаптира към външни фактори като климата и козметичните продукти. Независимо от всичко, тези бактерии работят усилено, за да поддържат равновесие.

Близкият контакт с нашите партньори – и дори с домашните любимци – оказва огромно влияние върху това кои бактерии живеят върху кожата ни. След сравнение на чревния и оралния микробиом, изследователите установиха, че кожният микробиом е най-подобен при двойките. Не става въпрос само за бактериите по ръцете или краката ви. Изследвания показват, че двойките споделят 35% от бактериите, обитаващи краката им, и около 17,5% от бактериите по клепачите им.

Може дори да не се налага да докосвате партньора си, за да имате същите кожни бактерии като него. Смята се, че фактори като спането в едно и също легло и ходенето по сходни повърхности обясняват защо толкова голяма част от кожния ни микробиом е сходна.

Това се дължи на факта, че хората естествено отделят бактерии по същия начин, по който кучетата губят козина. Ние оставяме следи от нашите бактерии върху всичко, до което се докосваме – и също така лесно придобиваме бактерии от околната среда. Ефектът от съвместното съжителство върху кожния микробиом е толкова голям, че изследователите успяват да използват компютърни модели, за да предскажат с точност 86% от съжителстващите двойки, въз основа само на техните индивидуални бактериални проби.

Но макар да е ясно, че двойките споделят голяма част от един и същ кожен микробиом, ефектът, който това има върху здравето, засега не е известен. Макар споделянето на бактерии с партньора ви да звучи тревожно, често няма причина за притеснение. Бактериите учат телата ни как да се борят с инфекциите, помагат ни да усвояваме храната и дори произвеждат ключови хранителни вещества. Бактериите, които споделяме с партньорите си, често са безвредни и понякога са от полза за здравето ни, вместо да го затрудняват, пише "Science Alert".