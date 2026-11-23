"Много документи още тази седмица ще полетят към прокуратурата!" С тази закана лидерът на "Спаси София" Борис Бонев разказа за близка до сърцето на болничен директор, която по думите му е назначена през март 2024. Бонев обаче не казва за каква болница говори, но най-вероятно има предвид общинска предвид качеството му на общински съветник в Столичния общински съвет.

450% увеличение на заплатата само за 2 години

Бонев призовава потребителите във "Фейсбук" да си представят, че са жена, много близка до сърцето на един болничен директор, назначена е през март 2024 г. на основен трудов договор със заплата от 1060 лв.

"Само месец по-късно тя вече е 1300 лв.. През август 2024 г. става 2200 лв., а през май 2025 г. вече получавате 3000 лв. През февруари 2026 г. заплатата ви е 2000 евро, а през март вече се подписвате под 3000 евро заплата. Увеличение от 450% само за 2 години!", отчита още Бонев.

Печалба и от обезщетения

По думите му това не е всичко. "Освен основния трудов договор, вашият любим директор ви е назначил на още 3 допълнителни трудови договора. Толкова сте талантлива, че успявате да се занимавате едновременно с човешки ресурси, обществени поръчки, здравословни и безопасни условия на труд, а впоследствие и с административното ръководство. Съчетанието на четирите договора води до договорено работно време, достигащо 85 часа седмично.

Явно преумората ви идва в повече и един ден решавате да прекратите един от допълнителните ви договори. В него обаче имате специална клауза за обезщетение в размер на 6 брутни заплати. Удобно, брутната ви заплата е увеличена само няколко дни преди това на 1800 евро - така, прекратяването ви носи 10 800 евро обезщетение.

Нещата не свършват тук - на 31.03.2026 г. основният ви договор е прекратен и получавате допълнителни 11 200 евро обезщетение. Човек би помислил, че с това съвместния ви трудов път с болницата ще прикючи, но не - още на следващия ден сте назначена на нов основен трудов договор на позиция, почти идентична с тази, от която тъкмо са ви освободили. Заплатата е запазена, разбира се - 3000 евро", обяснява още Бонев. ОЩЕ: "Липсват 55 млн. евро за София": Борис Бонев отиде в парламента (ВИДЕО)