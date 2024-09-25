Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 27 октомври в 16 МИР - Пловдив-град

Представяме ви листата на "БСП - Обединена левица" в 16 МИР - Пловдив-град за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:
- Иван Богомилов Петков
- Валери Мирчев Жаблянов
- Анастас Георгиев Ангелов
- Атанас Владимиров Бояджиев
- Георги Костадинов Илчев
- Теодор Андонов Христов
- Йовка Божидарова Златева
- Румен Гавраилов Василев
- Антония Иванова Пенева
- Темелко Иванов Темелков
- Стоилин Ваклинов Генуров
- Румен Груев Григоров
- Любомир Иванов Славков
- Пламен Валериев Назаров
- Кристиян Стефанов Шапков
Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.