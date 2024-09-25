Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 27 октомври в 16 МИР - Пловдив-град

Представяме ви листата на "БСП - Обединена левица" в 16 МИР - Пловдив-град за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

Иван Богомилов Петков Валери Мирчев Жаблянов Анастас Георгиев Ангелов Атанас Владимиров Бояджиев Георги Костадинов Илчев Теодор Андонов Христов Йовка Божидарова Златева Румен Гавраилов Василев Антония Иванова Пенева Темелко Иванов Темелков Стоилин Ваклинов Генуров Румен Груев Григоров Любомир Иванов Славков Пламен Валериев Назаров Кристиян Стефанов Шапков

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.