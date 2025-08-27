Войната в Украйна:

27 август 2025, 13:26 часа 306 прочитания 0 коментара
Зам,-кмет на Пловдив подаде оставка, но не я приеха

Заместник-кметът с ресори европейски политики и образование Владимир Темелков подаде оставка. Той е внесъл молбата си днес в деловодството на Община Пловдив, но в нея не е посочил мотив. Кметът Костадин Димитров не е приел оставката на Темелков, съобщи БНР.

Оставката му идва в момент, когато в Пловдив се реализират мащабни инфраструктурни и образователни проекти. На част от тях Темелков е и възложител.

До този момент Владимир Темелков не е открит за коментар.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
