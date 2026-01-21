Спорт:

14 часа заседание: Ремонт на Изборния кодекс, за да му е удобно на НяКОЙ

Депутатите от Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание обсъдиха на второ четене законопроекта за промени в Изборния кодекс на заседание, продължило 14 часа. Народните представители отхвърлиха предложението на „БСП-Обединена левица“ оптичните устройства за сканиране на бюлетините да се въведат от 1 януари 2027 г. Гласувано бе законът да влезе в сила от публикуването му в „Държавен вестник“. 

Депутатите подкрепиха предложението на ГЕРБ-СДС в случай на невъзможност за осигуряване на оптични устройства за първите поред парламентарни избори да се проведат избори по разпоредбите от кодекса, действащи до влизането в сила на законопроекта за промени.

Комисията подкрепи и предложението на „Има такъв народ“ в срок от един месец от влизане в сила на закона Министерският съвет да предприеме действия за осигуряване на оптичните устройства.

На второ четене бяха приети основно предложенията на работната група, както и някои отделни редакционни предложения на „Има такъв Народ“, „БСП-Обединена левица“ и ГЕРБ-СДС. Гласувано бе новите устройства и техният софтуер да са държавна собственост, която да се придобива и управлява от „Информационно обслужване“ АД, а ЦИК да организира и утвърждава удостоверяването на съответствието и дава разрешение за използване на устройствата и техния софтуер. Също така се прие на какви изисквания трябва да отговаря оптичното устройство за сканиране.

Как протече заседанието на комисията?

Във вторник следобед започна поредно извънредно заседание на комисията във връзка с промените в Изборния кодекс. Те основно са свързани с въвеждането на оптични устройства за сканиране на бюлетини, избирателните списъци да се съставят на база данните на НСИ за резултатите от последното преброяване на населението, както и в държави извън Европейския съюз да се образуват до 20 броя секции извън дипломатическите и консулските ни представителства на Република България в съответната държава.

Депутатите първо обсъдиха предложенията за промени, а гласуването текст по текст започна след полунощ. Малко преди това Надежда Йорданова от ПП-ДБ коментира, че дебатът е преминал без почти да се разменят аргументи и отбеляза, че мнозинството зад измененията изслушва опозицията търпеливо, понякога с досада, но в повечето случаи мълчи. „Ремонт на ремонт ще има на този Изборен кодекс“, добави тя. Йорданова посочи, че работната група зад законопроекта е фантом. 

От „Възраждане“ също много пъти заявиха, че работната група е анонимна и не се знае кой стои зад конкретните предложения за промени. Преди да започне гласуването на текстовете, те поискаха заседанието да продължи в светлата част на денонощието, но предложението бе отхвърлено от мнозинството. В знак на протест ние напускаме и няма да участваме повече в този фарс, каза Златан Златанов и народните представители от групата си тръгнаха от заседанието.

Антон Иванов
