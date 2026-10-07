50 на 50 е: Лице на управлението на Радев почти каза, че Зеленски лъже за корабите в Черно море

Информацията, която имаме, е много по-различна от това, което върви в медиите. Така председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов отговори на директно питане трябва ли да научаваме от украинския президент Володимир Зеленски кой е атакувал двата кораба в Черно море, в изключителната икономическа зона на България. Възможно е да е така, но е възможно да не е така, каза Лалов – ОЩЕ: Зеленски: Говорихме с българските ВМС, имало е комбинирана руска атака с дронове срещу кораби в Черно море (ВИДЕО)

"Когато се разбере кой е. Категорично аз мога да кажа, че тези дронове са или руски, или украински. Проблемът е, че не единият от корабите е на дъното, а че няма останки от дронове", продължи Лалов при въпрос кога ще бъде официално съобщено чии са дроновете и кой атакува. Нямаме необходимите доказателства – и тогава въпросът ще остане отворен, каза още той: "50 на 50 е – или е от Украйна, или е от Русия". Лалов изобщо не обърна внимание какви са корабите, откъде са пътували (от украински пристанища, което никой не отрича).

Аз лично няма да участвам в КСНС, не мога нищо конкретно да ви кажа – така Лалов отговори на въпрос на БНТ защо чак сега се свиква КСНС. Actualno.com потърси г-н Лалов на 6 октомври, но той отказа да говори, защото предстои КСНС и защото вчера имаше съвместно заседание на парламентарните комисии за отбрана и вътрешна сигурност и Бюрото за контрол на въоръженията и неразпространение към Държавния департамент на САЩ. Тя беше организирана във връзка с искане на вътрешния министър Иван Демерджев за извършване на оценка на способностите на България за противодействие на безпилотни летателни апарати.

Във връзка с това, Лалов беше питан какво се случва с антидрон защитата в България. Включили сме се в една инициатива на НАТО, Drone Edge, както и в SAFE, продължи той и при констатация, че това са проекти в дългосрочен план, Лалов отговори: Казах, че сме закъснели. Но и добави, че можем сами да се защитаваме, обаче "това, което се говори, за антидрон стена, не може да стане". Бъдещето било във векторната охрана – т.е. избира се какво е по-важно да се пази. Иначе по SAFE имаме оръдия, с които да защитаваме териториалните си води - обсег от 12 морски мили.

И Лалов, както и Румен Радев, изтъкна, че нямало причина да задействаме член 4 от Договора за НАТО т.е. извънредни консултации със съюзниците ни какво да правим и какви допълнителни мерки може да се вземат, защото България е застрашена. "Това не означава, че това е атака срещу България. В случая това е инцидент по отношение на нашата страна", заяви той за ударените два търговски кораба - ОЩЕ: Дронове удариха кораби в български води на Черно море, тече мащабна спасителна акция

При въпроса сега ние биваме ли въвлечени във войната, защото преди време като президент Румен Радев говорил, че като продаваме оръжие на Украйна, влизаме във войната, Лалов каза, че не си спомня тези думи и че продажбата на оръжие е "косвен" фактор. Надявам се да не бъдем въвлечени, политиците трябва да направим всичко възможно да не стане, уточни той.

Що се отнася до оставката на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и кой ще го замести, Лалов отвърна: "Ама вие ми задавате все въпроси, на които не мога да отговоря". Обаче уточни, че нямало скандал между Ефтимов и министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Позиция на опозицията ГЕРБ

КСНС е прекалено закъснял, смята бившият МВнР министър Георг Георгиев. Според него, категорично можем да задействаме член 4 от Договора за НАТО – за извънредни консултации, защото сме застрашени. И не само заради ударените в Черно море търговски кораби – а и заради взривове в наши оръжейни заводи, по думите на Георгиев. Той изтъкна, че когато ГЕРБ е била водеща партия в Украйна, е почнала модернизация на ВМС (патрулни кораби, катери, включването ни в разминиращата група в Черно море с Турция и Румъния), почнали сме стъпки да сме част от антидрон системата на НАТО, което правителството на Румен Радев спря според казаното от бившия МВнР министър.

За да се справим с една опасност, първо трябва да се каже откъде идва тя – пак думи на Георгиев заради казаното от украинския президент Володимир Зеленски, че атаката в Черно море от 6 октомври е комбинирана руска атака и това е потвърдено след контакти между украинските и българските ВМС. "Ние продължаваме да отричаме кой е агресорът и откъде идва опасността", настоя Георгиев – ОЩЕ: Зеленски: Говорихме с българските ВМС, имало е комбинирана руска атака с дронове срещу кораби в Черно море (ВИДЕО)