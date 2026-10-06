Зеленски: Говорихме с българските ВМС, имало е комбинирана руска атака с дронове срещу кораби в Черно море (ВИДЕО)

„Нашите разузнавателни и специални служби работят в момента, за да установят цялата налична информация за още един атентат в Черно море, насочен към цивилни съдове. Две цивилни съда бяха атакувани в български води миналата нощ. Единият потъна, а другият понесе значителни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати“. Това заяви в традиционното си вечерно видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски.

„Военноморските сили на Украйна не са провели операции в тази част от морето и тази най-нова трагедия, засягаща цивилни съдове, е още една част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за навигация. Проверихме всички детайли с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България и е установено, че това е бил комбинирана руска атака с употреба на морски и въздушни дронове. Наредих на нашите Въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украйна, на нашите разузнавателни служби и други служби да координират с нашите партньори възможно най-пълноценно – така че и те, и ние да имаме по-голяма способност да се защитим", категоричен бе Зеленски.

Радев: Или са украински, или са руски

По-рано днес премиерът Румен Радев обяви, че не може да каже със сигурност чии са дроновете. "Още не мога да кажа от коя страна са дроновете. Но е ясно - или са руски, или са украински", каза пред журналисти премиерът Румен Радев, който присъства на изложението Inter Drone Expo 2026 в София.

"Атаката е комплексна с морски и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла", поясни той. И посочи, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на ЕС, е изложил всичко, което се случва в момента в нашето изключително икономическо пространство, което е изключително обезпокоително.

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Вчера, когато по същия начин беше потопен кораб, натоварен с царевица в Украйна и пътуващ за Равена, Италия, украинският президент Володимир Зеленски уточни - комплексна руска атака, с два морски дрона и безпилотна летателна машина.

Премиерът бе категоричен, че няма как да бъдат задействани член 4 и 5 по договора на НАТО, защото "има и по-тежки случаи на атака в териториални води" (екипажът на единия кораб го няма, досега такова нещо в Черно море от старта на пълномащабната руска инвазия в Украйна не се е случвало). "Това е на 130 км от нашия бряг. Пада се в нашата икономическа зона. Но не са териториални води, водят се неутрални. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, където бе ударен и жилищен блок. Въпросът пред НАТО вече е поставен", обяви Радев.

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По думите му в Черно море "непрекъснато се потопяват кораби, има непрекъснато удари с дронове". "Едва ли това е най-сериозният инцидент", заяви премиерът. Но добави, че той е сериозен като тенденция, защото "когато една война не се спре навреме, тя разширява своя пространствен обхват".

Димитър Стоянов: Това е целенасочена атака, вътрешно съм убеден чии са дроновете

Имам вътрешно убеждение чии са дроновете, но няма как да го споделя без доказателства. Това каза в предаването "Лице в лице" на bTV министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той подчерта, че към момента няма информация чии са. "Няма конкретика и ние не можем да потвърдим дали са руски, или украински", заяви Стоянов.

"За да бъдем сигурни, трябва да намерим необходимите отломки от съответните дронове, които да изплуват на повърхността. Или някоя страна да поеме отговорност. В случая нямаме нито едното, нито другото", посочи министърът.

"Много добре чух изявлението на президента Володимир Зеленски, който казва, че категорично са руски дронове, но аз не мога да потвърдя това при липса на доказателствен материал" - знакови думи на Стоянов.

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По думите му на този етап не може категорично да се определи и какъв точно тип оръжие е използвано. "Прекалено субективно е да се каже дали е била подводна бомба, най-вероятно мина, подводен дрон или нещо друго. Нашата оценка е, че вероятно нападението се е осъществило с безпилотни апарати - морски дронове. Това са вероятните средства за поразяване и на двата кораба. Но не можем да потвърдим националността им и кой е използвал тези дронове", подчерта Стоянов.

Йотова свика КСНС

По-късно стана ясно, че президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). На 7 октомври, сряда, от 13:00 часа държавният глава Илияна Йотова свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата е "Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна". Това се казва в официално съобщение от президенството.