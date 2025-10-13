"Ако не се съпротивляваме, ще се върнем към диктатурата и грабежа": Радев за изборите в Пазарджик и за Коцев

"Тези избори са олицетворение на превзетата държава и еманация на това, което наричаме поквара на българската политика." Това коментира във Варна президентът Румен Радев по повод резултатите от извънредните избори за общински съветници в Пазарджик, спечелени изненадващо от "ДПС - Ново начало". Още: "Но нека спим, нека: За 200-300 хиляди лева, Шиши наниза на шиша си нова община": Анализ

Използвайки посещението в морската си столица, държавният глава обърна внимание и на казуса с поредния отказ на съда да пусне варненския кмет Благомир Коцев от ареста, а причината - появата на таен свидетел, чиито показания са убедили съда да не намали мярката на Коцев.

"Все по-интересен става и казуса с кмета на Варна. Появиха се публикации за таен свидетел украински гражданин - дали има такъв и дали е дал показания, аз не мога да коментирам. Смущаваща обаче е информацията за работата на ДАНС в публикации - със своя заповед временно изпълняващия длъжността гони въпросния гражданин заради пране на пари тук във Варна. Ако това е вярно, трябва ДАНС-Варна да има оперативно дело с убедителни мотиви за изгонването му от страната", обясни Радев, визирайки спекулациите около името на украинския бизнесмен и строителен предприемач Олег Невзоров.



КОЙ натиска ДАНС?

"Само две седмици по-късно същия и.ф. председател на ДАНС си отменя собствената заповед и го връща в България. Това е абсолютен прецедент. За стотици издавани забрани години назад няма друг подобен случай. Идва логичният въпрос: кой е натиснал и.ф. председател на ДАНС да поеме този риск и да погази собствените си мотиви и защо? Аз призовавам ресорната комисия в Народното събрание да изясни всички обстоятелства около този случай. Трябва да се даде отговор", призова президентът Радев по повод фактологията около появата на името Невзоров в публичното пространство.



Той обоснова тезата си с факта, че шефът на ДАНС следва да подготвя максимално детайлна информация, която да предоставя като достъп на президент, премиер и председател на парламента. Такава информация обаче не е достигала до "Дондуков 2", а се разпространява явно на други места, намекна Радев:

"Такава информация добиват онези, които нямат право на достъп до нея, но я използват за свои користни цели. Това е резултатът от промените в службите - мачкане на неудобните, все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публичен ресурс и на частен бизнес. ... Ще продължим тихичко да си обедняваме. Тук не става въпрос за президентските правомощия, а за функционирането ни като правова държава. Ако не активираме съпротивителните сили на нашето общество, ще се връщаме назад във времето към най-мрачните времена на диктатура и грабеж", обясни той по повод скоростните промени в парламента, с които управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-НН отнеха правомощията на президента да назначава шефовете на спецслужбите, а те вече ще се избират от Народното събрание.

