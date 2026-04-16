"Ако някой мисли, че ме е свалил, греши - ние се свалихме сами, след като изпълнихме всички задачи": Борисов закри кампанията на ГЕРБ*

"Ако някой си мисли, че ме е свалил декември месец, много греши. Ние се свалихме от сцената сами, след като изпълнихме всички задачи." Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Самоков, където бе закрита предизборната кампания на коалицията. По думите на Борисов всеки иска да му се вдигнат доходите, но не със заем, а да има 4% ръст на икономиката и тогава те да се вдигнат. Той добави, че партията му подкрепя бизнеса и работещите хора. Според лидера на ГЕРБ бизнесът трябва да получи 25% облекчение в иновациите и новите технологии, визирайки бизнес, който инвестира в култура, спорт, учещи деца.

Бойко Борисов каза също, че ГЕРБ не иска младите хора да живеят на дългове и да се взимат такива, които да се дават за пенсии и за заплати. "В момента в Европа най-големият проблем е с жилищата на младите хора", коментира Борисов. Той допълни, че в България в момента се санират жилища, което по думите е най-абсурдната, но най добра социална програма при най-ниски данъци.

Бойко Борисов каза, че си представя Румен Радев и Асен Василев в управление и добави - "Пеевски леко ги подкрепя. Тогава Делян ще стане най-любимият им човек. Няма да чуете една лоша дума за него, а за модел "Борисов-Пеевски" - абсурд", добави още той. По време на събитието се изказаха кандидати за народни представители от избирателните райони и кметът на Самоков Ангел Джоргов.

Още: Николай Нанков: Докато опонентите ни говорят, ГЕРБ гарантира

Към опонентите

"Държавният глава бил новото, той е новият с все олигарсите и копринките, с всички, които са се заврели там. Щял да ме свали от сцената в неделя. Ако някой си мисли, че ме е свалил декември месец, греши, сами се свалихме от сцената", подчерта още Борисов и продължи: "Ние нямаме олигарси и богаташи, да плащаме на хора, за да пълнят зали, е загуба на средства", каза той.

"Какво искаме ние от ГЕРБ, какви са ни задачите, след като сбъднахме мечтите за еврозоната. Ние сме истинска партия, която подкрепя работещите хора. Тихомълком взеха 150 млн. евро заем в деня, когато Асен Василев казва, че трябва да даваме доходи. Като взимате заеми, какво става с младите хора в следващите години - те ще ви платят лихвите", каза Борисов.

Още: Проф. Костадин Ангелов: Над 300 000 българи живеят по-добре в санирани блокове – това е моделът ГЕРБ

"Какво трябва да получи бизнесът като облекчения - инвестиции в иновация и технологии. Да се каже данъчни облекчения или приспадане на разходи. Тези, които инвестират в деца, които да стават артисти, певци, скулптори... това трябва за новия парламент да промотираме за бизнеса. Кой не знае, че като дойдат ПП-ДБ, растат заемите и дълговете", отсече той.

"На нас всяко нещо ни е минало през главите, затова обликът на градовете е такъв. По време на нашето управление хазната се пълни и се работи. Тази пауза е години наред със служебни правителства и един куп премиери на президента Радев. След понеделник анализаторите ще пеят друга песен. С всеки ден балонът спада и навсякъде питам - къде е вълната", посочи той. "Защо отиде да подпише с "Боташ" за 13 години? Копринката ли е новото? Слави Василев ли?", попита още бившият премиер..

"Радев стана едноличен собственик на държавата - с месеци, с години. Монархия. Затова променихме конституцията", обясни той.

Служебната власт

"Гюров е толкова самонадеян. Вместо да дойде в парламента и ние щяхме да го подкрепим с парламентарно решение да отиде в Украйна. А Радев защо подписа "Боташ", защо подписа за 13 години със служебно правителство", възмути се още лидерът на ГЕРБ.

"Видях как се инспектира от въздуха пистата за колоездачната обиколка, както го направи Гюров при недостиг на керосин, с хеликоптер. Да си такъв уникален скенер да сканираш от въздуха, уникални са те, а за 1,5 млрд. евро дефицит си траят, за 150 млн. заем си траят", възмути се Борисов.

"От това, че имаме закриване, имаме 50 секунди по телевизията без пари. Ние стотинка за избори не даваме. Кой ще купи глас от ГЕРБ", попита той. "Вие бяхте умни, траяхте си за "Петрохан" и за "фонтанелите", не ни е работа, има си органи", обърна се той към активистите на ГЕРБ.

Още: "Проблемът е в ръководството": ГЕРБ обвини МВР в репресия* (ВИДЕО)

"Ние сме като в асансьор - народът ни вдига, после ни сваля. Бъдете сигурни, че ще се качим още веднъж. В Самоковския манастир правихме сглобката, тогава се молихме за правителството - аз, Киро и Асен, годявка...", припомни си той.

Очакванията след вота

Заедно с Борисов бяха водачи на листи от цялата страна, а залата бе пълна с членове и симпатизанти на ГЕРБ.

"Ние повече никога няма да излизаме от дрехите, с които сте свикнали да ни виждате, никога повече няма да жертваме политическата доктрина на ГЕРБ, за да слугуваме на този или онзи. Всичко, което трябваше за европейската ни интеграция, сме го свършили с лидерството на Борисов, с търпението на българските граждани и експертизата на всички около нас", каза Владислав Горанов.

Кампанията свършва, но часът на истината започва от следващия ден. В тази кампания ГЕРБ са единствените, които се явяват, за да са политици. Останалите си търсят друга работа, защото искат да са разследващи журналисти, прокурори, следователи, каубои, инфлуенсъри. Само ГЕРБ може да върши работа", включи се и Деница Сачева.

Още: "Хората виждат руската намеса, зад мен стои украинското знаме": Борисов за Радев и TikTok и "вълната" на изборите (ВИДЕО)

Трябва да се гордеем с всичко, което сме направили, ние сме хора, които имат биографии, подчерта тя.

"Въпреки че бе кратко това НС, опитахме да мислим дългосрочно. Поискахме пътна карта за пенсионната система, защото сме изправени пред сериозни демографски предизвикателства. По отношение на втория пенсионен стълб хората в бъдеще да взимат почти двойно и 16 млрд. пенсионни спестявания на 5 млн. български граждани да работят за тях", изтъкна досегашната шефка на социалната комисия в НС.

"Не давам да се говори срещу Асен Василев, защото пълнее", започна с шега Делян Добрев. "Единственото нещо, с което той се похвали на дебата (бел.ред. на "Извън ефир" и "Дай глас"), бяха компенсациите за бизнеса заради скъпия ток. Но това го направи ГЕРБ, след което тази мярка бе предприета и в цяла Европа. Аз му го напомних, а той посочи, че сега компенсациите били намалени. Те предлагат сегашната криза да я лекуват, като харчат повече. Засилили сме се към бездната с бясна скорост" обясни той.

"Както в живота, така и в политиката, няма магьосници. Всеки, който претендира за това, е само илюзионист. Бъдете подозрителни към този, който обещава най-много", призова Томислав Дончев. И подчерта, че за разлика от другите, ако ГЕРБ поставят амбициозни цели, имат план как да го направят. Дончев напомни и някои от основните приоритети в управленската програма на партията.

"В Самоков може да се види за последната година колко много е направено при добра организация, при работещо стабилно правителство и политическа подкрепа и най-вече с активност на кмета и неговия екип", обобщи Младен Маринов. Той се оплака, че по време на кампанията е имало репресии към кандидати, симпатизанти и членове на ГЕРБ. "Ние може да не агитираме, а само в жанра на нямото кино да показваме какво сме направили и пак да ни разберат", каза депутатът.

Ред, работа, растеж - тези думи най-добре определят партия ГЕРБ, настоя Маринов. И поиска доверието на избирателите на 19 април с номер 15.

*Публикацията е съгласно договор, сключен между "Уебграунд Груп" АД и ПП "ГЕРБ" за кампанията за Парламентарни избори 2026 г. Купуването и продаването на гласове е престъпление!