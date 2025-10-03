Алгафари след разговорите си с Пеевски: Не ме пишете независим анализатор

"Аз поисках среща с Делян Пеевски. Никога не съм се представял като независим, нито като анализатор. Не изписвайте под името ми независим анализатор повече". Това каза пиар експертът Нидал Алгафари пред bTV по повод публикуваните снимки в публичното пространство за неговите срещи в кабинет 222 в Народното събрание, където е именно лидерът на ДПС-Ново начало.

Алгафари е и баща на депутата от ГЕРБ Николай Алгафари, но това не му пречило да е на посещение в кабинета на Пеевски точно преди да бъде гост в сутрешния блок на телевизията преди седмица. "Не е точно така, но приблизително", отговори Алгафари на въпроса дали посещението е било преди участието му при тях. "Не знам кой е снимал, трябваше да ми викне нещо да се обърна и да се усмихна, а не да ме снимат в гръб. Няма нищо лошо да отидеш в кабинета на г-н Пеевски, на г-н Борисов и на г-н Слави Трифонов, защото това са хора, от които трябва да разбереш какво се случва в държавата. Срещал съм се не само с г-н Пеевски, мога да изброя поне 50 имена на големи фигури."

Задали ли са му какво да каже?

На въпрос дали "анализът" му е бил повлиян от срещата и какво е разбрал по време на разговора си с Делян Пеевски в кабинета му Алгафари отговори: "Че ще е хубаво. Че ще е прекрасно. Че ще направят всичко по силите си, за да не се случи голямата криза и това, което се надяват от опозицията - че ще излезем от еврозоната. Приемам и харесвам, че Пеевски е решил да направи всичко по силите си да има държава с главно "Д", каза без свян Алгафари.

На въпрос защо не е посетил Бойко Борисов, при положение, че синът му е депутат от парламентарната група на ГЕРБ и при положение, че именно Борисов е мандатоносител, отвърна: "Ходил съм при г-н Борисов няколко пъти, само че не сте ме снимали тогава. Искал съм да разбера неговото мнение по много въпроси и съм чувал неговите версии. Разговорът ни с Пеевски не беше така дълъг за съжаление - в някоя от близките срещи се надявам да мога разбера. Който както иска да го тълкува, но държава с главно "Д" значи да имаме стабилна държава. Харесва ми, че този човек е решителен и ще даде всичко от себе си това да се случи, независимо всички други какво правят", обясни още пиарът.

