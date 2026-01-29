Асен Василев губи делото за клевета срещу Тошко Йорданов

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев губи на първа инстанция гражданското дело за клевета, заведено срещу Тошко Йорданов от "Има такъв народ", показва проверка в деловодните регистри на съда. Искът беше за обезщетение от 250 000 лв., като първоначално беше предявен частичен иск за 75 000 лв.

Делото е свързано с публични изявления на Йорданов от 2021 г., направени от парламентарната трибуна на 46-ото Народно събрание и в телевизионни интервюта. Тогава той заяви, че в миналото Асен Василев е присвоил интелектуална собственост от компания, в която е работил, и е бил осъден за това. По думите на Йорданов Василев е бил изпълнителен директор на фирмата Lesno.com, занимаваща се с продажба на самолетни билети. След оттегляне на основен инвеститор през 2009 г. Василев отпуснал личен заем на дружеството, който по-късно изискал обратно, довеждайки до фалита му. Впоследствие, заедно с програмисти от същата компания, той основал нова фирма със сходна дейност, което довело до съдебни спорове в Нидерландия, Великобритания и САЩ. Още: На втора инстанция: Асен Василев спечели дело за клевета срещу Делян Добрев

С решението си Софийският градски съд отхвърля иска на Асен Василев и го осъжда да заплати на Тошко Йорданов 11 303 лв. (5779 евро) съдебни разноски. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативната инстанция.

В исковата си молба Василев твърди, че изнесените от Йорданов твърдения са неистински и представляват умишлено разпространение на злонамерени слухове, които уронват доброто му име. Той подчертава, че срещу него не е било повдигано обвинение за подобно престъпление нито в България, нито в САЩ или Великобритания, както и че няма влязъл в сила съдебен акт, който да го признава за виновен. Според него публичността на изявленията е нанесла сериозни репутационни вреди, които ще продължат и занапред.

Мотивите на съда

В мотивите си съдия Цветелина Георгиева посочва, че ищецът не е конкретизирал по достатъчно ясен начин предмета на спора и че става дума за отношения, които са били окончателно уредени преди близо десет години и нямат пряко отношение към настоящата му дейност и обществен образ.

След анализ на доказателствата съдът приема, че като представител на Lesno USA и Lesno Bulgaria Асен Василев е участвал в разработването на софтуер за продажба на самолетни билети, финансиран от външни инвеститори, включително инвестиционен фонд с участие на частни лица. През 2009 г. между страните са възникнали разногласия, а на 10 септември същата година Василев и още трима души са учредили компанията Everbread Holdings Ltd. на Британските Вирджински острови, която е разработвала конкурентен продукт, известен като "haystack". Още: Кирил Петков съди Делян Пеевски

В съдебното решение се посочва, че по делото е прието споразумение за извънсъдебна спогодба от 18 ноември 2011 г., от което се установява, че срещу Василев лично, както и срещу свързани дружества, са били предявени претенции за нарушение на интелектуална собственост. В документа има изрично признание, че в кода на "haystack" са използвани части от друг софтуер, които дружеството се е задължило да премахне и върне.

Градският съд изброява конкретни дела в САЩ, Великобритания и Нидерландия, по които Василев е бил страна. По нито едно от тях не е постановено съдебно решение, с което претенциите срещу него да бъдат отхвърлени като неоснователни. И трите спора са приключили с извънсъдебни споразумения.

На тази основа съдът приема, че твърденията на Тошко Йорданов отговарят на установените по делото факти, подкрепени от писмени доказателства, публикации и свидетелски показания, като отчита и процесуалното поведение на ищеца при събирането на доказателства.