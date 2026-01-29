Асен Василев губи делото за клевета срещу Тошко Йорданов

Оставката на Румен Радев:

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев губи на първа инстанция гражданското дело за клевета, заведено срещу Тошко Йорданов от "Има такъв народ", показва проверка в деловодните регистри на съда. Искът беше за обезщетение от 250 000 лв., като първоначално беше предявен частичен иск за 75 000 лв.

Делото е свързано с публични изявления на Йорданов от 2021 г., направени от парламентарната трибуна на 46-ото Народно събрание и в телевизионни интервюта. Тогава той заяви, че в миналото Асен Василев е присвоил интелектуална собственост от компания, в която е работил, и е бил осъден за това. По думите на Йорданов Василев е бил изпълнителен директор на фирмата Lesno.com, занимаваща се с продажба на самолетни билети. След оттегляне на основен инвеститор през 2009 г. Василев отпуснал личен заем на дружеството, който по-късно изискал обратно, довеждайки до фалита му. Впоследствие, заедно с програмисти от същата компания, той основал нова фирма със сходна дейност, което довело до съдебни спорове в Нидерландия, Великобритания и САЩ. Още: На втора инстанция: Асен Василев спечели дело за клевета срещу Делян Добрев

С решението си Софийският градски съд отхвърля иска на Асен Василев и го осъжда да заплати на Тошко Йорданов 11 303 лв. (5779 евро) съдебни разноски. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативната инстанция. 

В исковата си молба Василев твърди, че изнесените от Йорданов твърдения са неистински и представляват умишлено разпространение на злонамерени слухове, които уронват доброто му име. Той подчертава, че срещу него не е било повдигано обвинение за подобно престъпление нито в България, нито в САЩ или Великобритания, както и че няма влязъл в сила съдебен акт, който да го признава за виновен. Според него публичността на изявленията е нанесла сериозни репутационни вреди, които ще продължат и занапред. 

Мотивите на съда

В мотивите си съдия Цветелина Георгиева посочва, че ищецът не е конкретизирал по достатъчно ясен начин предмета на спора и че става дума за отношения, които са били окончателно уредени преди близо десет години и нямат пряко отношение към настоящата му дейност и обществен образ. 

След анализ на доказателствата съдът приема, че като представител на Lesno USA и Lesno Bulgaria Асен Василев е участвал в разработването на софтуер за продажба на самолетни билети, финансиран от външни инвеститори, включително инвестиционен фонд с участие на частни лица. През 2009 г. между страните са възникнали разногласия, а на 10 септември същата година Василев и още трима души са учредили компанията Everbread Holdings Ltd. на Британските Вирджински острови, която е разработвала конкурентен продукт, известен като "haystack". Още: Кирил Петков съди Делян Пеевски

В съдебното решение се посочва, че по делото е прието споразумение за извънсъдебна спогодба от 18 ноември 2011 г., от което се установява, че срещу Василев лично, както и срещу свързани дружества, са били предявени претенции за нарушение на интелектуална собственост. В документа има изрично признание, че в кода на "haystack" са използвани части от друг софтуер, които дружеството се е задължило да премахне и върне. 

Градският съд изброява конкретни дела в САЩ, Великобритания и Нидерландия, по които Василев е бил страна. По нито едно от тях не е постановено съдебно решение, с което претенциите срещу него да бъдат отхвърлени като неоснователни. И трите спора са приключили с извънсъдебни споразумения. 

На тази основа съдът приема, че твърденията на Тошко Йорданов отговарят на установените по делото факти, подкрепени от писмени доказателства, публикации и свидетелски показания, като отчита и процесуалното поведение на ищеца при събирането на доказателства. 

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
