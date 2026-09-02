И новата процедура за европрокурор на мястото на Теодора Георгиева свърши в съда

Тримата избрани за български европрокурор решиха да обжалват и новото решение на Министерския съвет за старт на трета процедура за избор и го сториха. Това съобщава специализираният юридически портал "Лекс".

Делегираните европрокурори Димитър Беличев и Михаела Райдовска са оспорили пред Върховния административен съд (ВАС) не само откриването на новата процедура, но и допуснатото от Министерския съвет предварителното изпълнение. Те настояват новата процедура да бъде спряна. Образувани са дела и по трите жалби.

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Сагата

На 19 август правителството обяви старт на нова процедура за подбор на български европрокурор - заради скандала с Теодора Георгиева. "В обществен интерес е процедурата да бъде прозрачна и деполитизирана и в комисията да не участват представители на органи с изтекъл мандат. Предвижда се в нея да няма и представители на Министерството на правосъдието, като ролята на министерството ще бъде ограничена единствено до експертното и организационно-техническото обезпечаване на процедурата", уточниха тогава от кабинета.

Първата процедура беше открита миналата година. Явиха се шестима кандидати, като бяха избрани трима – двамата делегирани прокурори Димитър Беличев и Михаела Райдовска, както и Пламен Петков от СРП (Софийска районна прокуратура). Те бяха одобрени от правителството на Росен Желязков и кандидатурите им бяха изпратени на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Обаче правителството на Росен Желязков подаде оставка, а служебният кабинет на Андрей Гюров оттегли трите кандидатури поради допуснати съществени нарушения в хода на подбора и на изискванията за законосъобразност и обяви втора по нови правила. Нови предложения в нейните рамки не бяха представени, защото Беличев, Райдовска и Петков обжалваха решението за втора процедура и в началото на юли тричленен състав на Върховния административен съд го отмени.

Мандатът на първия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтече на 28 юли, 2026 година. Временно я замества като изпълняващ дължността Димитър Беличев.

За капак Пламен Петков участва в избора за членове на Висшия съдебен съвет, номиниран е от свои колеги от СРП, от районната прокуратура в Самоков и от Окръжна прокуратура-София.

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