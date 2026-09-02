Първи задачи към тандема Гюров-Кандев: Атанасов ги очерта и се прицели в избирателите на ГЕРБ

"Доста време очаквахме кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Основната задача на кандидата за президент Гюров, Георги Кандев като кандидат за вицепрезидент и неговият Инициативен комитет, е да обединят цялата проевропейска демократична общност в своя подкрепа, защото в крайна сметка този избор ще бъде решен между противопоставянето на Изтока и Запада". Това заяви депутатът от "Демократична България" генерал Атанас Атанасов пред bTV. Още: И ДСБ застава зад Андрей Гюров за кандидат-президент: Бившият премиер е на ход

Президентски чадър

Снимка: БГНЕС

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По думите му не само десните ще застанат зад Андрей Гюров. Ще направят опити да бъдат привлечени хора и от центристката общност.

"Бойко Борисов и ГЕРБ да си заявят позицията дали ще имат кандидат за президент или не. Работа на Инициативния комитет е да привлекат избирателите на ГЕРБ, а не номенклатурното ръководство на партията", добави Атанасов.

Според него не трябва да има президентски чадър с избора на Илияна Йотова за нов държавен глава, при положение, че управляващото мнозинство в Народното събрание е "червено".

Атанас Атанасов заяви още с голяма доза критика, че в управленската програма на правителството на Румен Радев има само едно изречение за реформа на МВР и ДАНС.

"Службите каква информация имат за лицата, свързани с GPS заглушителя. В момента има изтичане на информация и провал в работата на службите. Тези така наречените "Ами и Таки" агенти ли са били на службите и има ли риск всичко, което е свързано с дейността на тези лица, да бъде унищожено?", запита депутатът от ДБ и бивш лидер на ДСБ.

Според него има голям провал в работата на службите, които по думите му се нуждаят от сериозна реформа. "В ДАНС тече много сериозна чистка. Има ненадеждни служители и това не е реформа", каза още генерал Атанас Атанасов.

Атанасов настоя за единна разузнавателна служба, която да бъде единна в работата си.

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